Norveç, Filistinli mültecilere destek için 100 milyon Norveç kronu sağlayacak

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OSLO, 13 Temmuz (Xinhua) -- Norveç hükümeti Cuma günü yaptığı açıklamada, Norveç'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 100 milyon Norveç kronu (9,3 milyon ABD doları) ek kaynak sağlayarak Filistinli mültecilere desteğini arttıracağını duyurdu.

Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim yaptığı açıklamada, " Gazze'deki nüfusun durumu felaket. Her şeyden yoksunlar. Birçoğu açlıktan ölüyor" dedi.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, İsrail saldırısı bölgede 38.000'den fazla Filistinlinin ölümüne yol açarken, BM yaklaşık 2 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini tahmin ediyor.