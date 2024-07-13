Norveç, Filistinli mültecilere destek için 100 milyon Norveç kronu sağlayacak - Son Dakika
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Norveç, Filistinli mültecilere destek için 100 milyon Norveç kronu sağlayacak

Norveç hükümeti, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 100 milyon Norveç kronu ek kaynak sağlayarak Filistinli mültecilere destek vermeyi planladığını duyurdu. Gazze'deki nüfusun felaket durumunda olduğunu belirten Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim, birçok insanın açlıktan öldüğünü ifade etti. İsrail saldırısının bölgede 38.000'den fazla Filistinlinin ölümüne yol açtığı ve BM'nin yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiğini tahmin ettiği belirtildi.

13.07.2024 11:05
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OSLO, 13 Temmuz (Xinhua) -- Norveç hükümeti Cuma günü yaptığı açıklamada, Norveç'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 100 milyon Norveç kronu (9,3 milyon ABD doları) ek kaynak sağlayarak Filistinli mültecilere desteğini arttıracağını duyurdu.

Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim yaptığı açıklamada, " Gazze'deki nüfusun durumu felaket. Her şeyden yoksunlar. Birçoğu açlıktan ölüyor" dedi.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, İsrail saldırısı bölgede 38.000'den fazla Filistinlinin ölümüne yol açarken, BM yaklaşık 2 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini tahmin ediyor.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, İsrail, Norveç, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç, Filistinli mültecilere destek için 100 milyon Norveç kronu sağlayacak - Son Dakika

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