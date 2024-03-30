Norveç, İsrail'i Uluslararası Adalet Divanının (UAD) hükmettiği ek tedbir kararlarına uymaya çağırdı.
Norveç Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından, UAD'nin "soykırım davası"nda İsrail aleyhine yeni tedbirlere hükmetmesine yönelik açıklama yaptı.
Açıklamada, UAD'nin kıtlık yaşanan Gazze'ye insani yardımların engelsiz ulaştırılmasının sağlanmasına ilişkin aldığı karar hatırlatılarak, "İsrail'in buna uyması ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının tam kapasite çalışabilmesi hayati önem taşımakta." ifadesi kullanıldı.
UAD'nin yeni tedbirleri
UAD, "Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı kötüleşen yaşam koşullarını, özellikle de kıtlık ve açlığın yayılmasını göz önünde bulundurarak" üç yeni tedbire hükmetmişti.
Buna göre, Divan, İsrail'den "Birleşmiş Milletler ile tam bir işbirliği içinde, Gazze'deki Filistinlilere gıda, su, elektrik, yakıt, barınma, giyim ve hijyen ihtiyaçlarının yanı sıra tıbbi malzeme ve tıbbi bakım da dahil olmak üzere acilen ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımın, kara geçiş noktalarının kapasitesi ve sayısının artırılması ve gerekli olduğu sürece açık tutulması da dahil olmak üzere, ilgili tüm taraflarca engelsiz bir şekilde sağlanması için gerekli ve etkili tüm tedbirleri gecikmeksizin almasına" hükmetmişti.
Divan ikinci tedbir kararında İsrail ordusunun, Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaştırılmasını engellememek dahil olmak üzere, Soykırım Sözleşmesi kapsamında korunan grup olan Gazze'deki Filistinlilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemesini istemişti.
Divan üçüncü tedbir kararındaysa, verilen ek tedbirlere ilişkin İsrail'den aldığı önlemleri bir ay içerisinde Divana raporlamasına karar vermişti.
Son Dakika › Güncel › Norveç, İsrail'i UAD'nin ek tedbir kararlarına uymaya çağırdı - Son Dakika
Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı bir açıklama yaparak Erciyes'e 50 bungalov evi de içeren bir kamp merkezi kuracaklarını duyurdu. Merkezin Kayseri'ye değer katacağını ve turist çekeceğini belirten Palancıoğlu, merkezin ana binasında toplantı salonları, eğitim salonları, restoranlar ve kreşin yer alacağını söyledi. Ayrıca, kamp merkezinde Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından uygulanacak finans yönetimi kullanılacak.
MHP Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Adayı Halil Kocaşaban, MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt'un öncülüğünde daha yaşanabilir bir Afyonkarahisar için yola çıktıklarını belirtti. Kocaşaban, seçimler için seçmenden destek istedi.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan Bodrum FK, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, oyuncularının moral ve motivasyonunun iyi olduğunu belirtti. Bodrum FK, Manisa deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor ve Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen mitingde konuşan AK Parti ve MHP temsilcileri, adaylarına destek istedi. Mitinge eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve vatandaşlar da katıldı.
Ardahan-Kars kara yolunda meydana gelen kazada, B.A. idaresindeki otomobil ile E.Ç. yönetimindeki at arabası çarpıştı. Kazada sürücüler ve at arabasında bulunan L.Ç. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atın ise kazada yara almadığı belirtildi.
Depremin vurduğu Hatay ilinde, afetzede vatandaşların oy kullanabilmesi için 96 konteyner seçim alanı oluşturuldu. Deprem bölgesindeki vatandaşlar, kurulan konteynerlerde güvenli bir şekilde oy kullanabilecekler.
Elazığ merkezinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem anı, sarsıntının hissedildiği kent merkezindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde ürünlerin sallandığı görülürken, bir evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise sarsıntının korkutucu sesi duyuluyor ve kaldırımda yatan bir köpeğin ayağa kalkarak koştuğu görülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?