Norveç'ten Guterres'e Destek

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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İsrail'in "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e destek açıklaması yaptı.

Store, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Norveç, BM Antlaşması'nı savunma, barış ve güvenliği koruma çabalarında Genel Sekreter Guterres'in arkasındadır." ifadesine yer verdi.

"İsrail'in BM ve BM'nin Genel Sekreteri'nin itibarını zedelemeye yönelik girişimlerine şiddetle karşı çıkıyorum." değerlendirmesinde bulunan Store, Orta Doğu'daki de dahil olmak üzere karşılaşılan krizlerin "güçlü bir BM gerektirdiğini" kaydetti.

İsrail, Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmişti

İsrail yönetimi, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri'nin 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'e atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" iddia edilmişti.

Guterres, İran'ın füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanarak, acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in bu kararının ardından BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Guterres'e destek verdiklerini açıklamıştı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'in ise BM'deki konuşmasında, Genel Sekreter'den hiç bahsetmemesi ve "ABD, İsrail'e tam, tam, tam destek vermektedir." diye konuşması dikkati çekmişti.