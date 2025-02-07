Norveç'ten İsrail'e Yanıt - Son Dakika
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Norveç'ten İsrail'e Yanıt

Norveç, Filistinlilerin zorla gönderilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

07.02.2025 23:46
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Norveç, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, "İsrail'i eleştiren ülkelerin Gazze'deki Filistinlileri kabul etmek zorunda olduğu" değerlendirmesini reddederek Filistinlilerin topraklarından zorla gönderilmesinin, uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kravik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'in, Filistin halkının anavatanı olduğunu belirtti.

Kravik, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve kendi devletini kurma gibi temel ve bağımsız bir hakkı olduğunu" vurgulayarak bu hakkın 1947'deki Birleşmiş Milletler Paylaşım Planı'nın temelini oluşturduğunu ve ardından İsrail'in, 1949'da Norveç ve diğer bazı ülkeler tarafından tanındığına işaret etti.

Filistinlilerin kendi devletlerini kurmalarına ilişkin bu tutumun çeşitli BM kararlarının yanı sıra Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından da teyit edildiğini kaydeden Kravik, "Filisintlilerin işgal altındaki topraklardan başka ülkelere zorla gönderilmesi uluslararası hukuka aykırı." ifadesini kullandı.

İsrailli Bakan, ordudan Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması için plan hazırlanmasını istedi

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik plan hazırlanması talimatı vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri başta Mısır ve Ürdün olmak üzere farklı ülkelere sürgün etme fikrine ilişkin açıklamalarının uygulamaya geçirilmesi kapsamında, ilk adım olarak İsrail ordusuna plan hazırlanması talimatı verdiğini belirten Katz, planın kara yolunun yanı sıra deniz ve hava yoluyla da Filistinlilerin tahliyesini içereceğini söylemişti.

Trump'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ve Kanada'nın da geçmişte Gazze sakinlerini kabul etmek istediğini dile getiren Katz, İspanya, İrlanda ve Norveç gibi İsrail'i eleştiren ülkelerin Gazze'deki Filistinlileri kabul etmek zorunda olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA

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