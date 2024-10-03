Norveç'ten Orta Doğu Savaşı Uyarısı - Son Dakika
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Norveç'ten Orta Doğu Savaşı Uyarısı

Norveç, Orta Doğu'da büyük bir savaşın eşiğine gelindiğini belirtti ve gerilimi kınadı.

03.10.2024 21:47
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Norveç, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a saldırılarına işaret ederek, Orta Doğu'nun "büyük bir savaşın eşiğinde" olduğu uyarısında bulundu.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Eide, "Gazze'deki savaş neredeyse 1 yıldır devam ediyor. Son haftalarda gerilimin daha da tırmandığına şahit olduk. Bir kırılma noktasına yaklaşıyoruz. Bölge, daha fazla ülkenin dahil olabileceği ve daha ciddi insani felakete yol açabilecek büyük bir savaşın eşiğinde." ifadelerini kullandı.

Bakan Eide, ayrıca X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kınayarak, saldırılarda "endişe verici sayıda sivilin hayatını kaybettiğini" belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 788 Filistinli öldü, 96 bin 794 kişi yaralandı.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1374 kişi öldü.

Kaynak: AA

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