Norveçli doktor İsrail'in Şifa Hastanesi'ni harabeye çevirmesini eleştirdi

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Şifa Hastanesinde 16 yıl çalışan Norveçli doktor Mads Gilbert, İsrail'in hastaneyi harabeye çevirerek çekilmesini, İsrail ve ABD'nin "iyileşme evini" "ölüm evine" dönüştürdüğü şeklinde yorumladı.

Prof. Dr. Gilbert, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki en önemli tıbbi kompleks, 700 yataklı Şifa Hastanesini harap ettiğini anımsattı.

Kompleksin İngiliz mandası döneminde inşa edildiğini hatırlatan Gilbert, "Adı Şifa olan 'iyileşme evi' İsrail ve ABD tarafından 'ölüm evine' dönüştürüldü, yakıldı, moloz haline getirildi, hasta, tıbbi personel, akrabaları ve mülteciler için bir mezara çevrildi." ifadelerini kullandı.

Profesör Gilber, bunun, İsrail'in Filistin halkını, sosyal kurumlarını ve hayatlarını yok etmeyi amaçlayan kalpsiz ve kötü sömürgeci işgal politikalarının açık sembolü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ABD, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık hükümetleri İsrail'in savaş suçlarına ve insanlığa karşı işlediği suçlara verdikleri destekten utanmalılar. Şifa ölüm tarlalarını dikkatle izleyin ve Gazze soykırımını, faillerini ve soykırımını asla unutmayın!"

İsrail, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ve çevresine 18 Mart'ta başlattığı ve 14 gün süren saldırıların ardından bugün çekildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, 14 gün süren saldırılar boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200'den fazla Filistinliyi öldürdü, 900'den fazla Filistinliyi de alıkoydu.