Nostalji Fotoğrafçısının Para Koleksiyonu İlgi Çekiyor - Son Dakika
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Nostalji Fotoğrafçısının Para Koleksiyonu İlgi Çekiyor

Ali Özkahraman, hem fotoğrafları hem de 40 ülkenin paralarıyla oluşturduğu koleksiyonla beğeni topluyor.

22.02.2025 16:54
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45 yıllık nostalji fotoğrafçısının para koleksiyonu ilgi görüyor

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde yıllardır fotoğrafçılık mesleğini sürdüren 63 yaşındaki Ali Özkahraman, işyerinde yıllardır farklı ülkelerin paralarından oluşturduğu koleksiyonu müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki fotoğrafçı Ali Özkahraman, daha küçük yaşlarda başladığı para kolleksiyonunu sürdürüyor. Babasından devraldığı fotoğrafçılık mesleğini sürdüren Özkahraman aynı zamanda hem ilçenin hafızası konumunda dükkanında sergilediği kolleksiyonla adeta müze görevi görüyor. Ali Özkahraman işyerinin duvarlarında ilçenin 100 yıllık görsellerini sergilerken, tezgah üzerindeki camın altında da 40 ülkenin metal ve kağıt paralarını sergiliyor.

Para koleksiyonunun yanı sıra fotoğrafçı Ali Özkahraman yıllardır özenle arşivlediği ilçenin nostalji fotoğraflarından oluşan 2'de albüm çıkardı.

Ali Özkahraman'ın oluşturduğu para koleksiyonunda Türk paralarının yanı sıra Polonya, İngiltere, İran, Libya, Filipinler, Irak, Azerbaycan, Yugoslavya, Çin ve Hindistan gibi 40 ülkenin kağıt veya metal paraları yer alıyor.

Nolsalji fotoğrafçılığını da sürdürdüğünü belirten Fotoğrafçı Ali Özkahraman, "Günümüz fotoğrafçılığının yanı sıra nostalji fotoğrafçılığını da yıllardır yaşatmaya gayret ediyorum. Eski yıllarda merak saldığım kendime has mütevazı bir para koleksiyonum var işyerimde. 40 ülkenin kendi para biriminden birer kağıt veya metal paralarla mini bir koleksiyon yaptım. Sergilediğim para koleksiyonuma katkıda bulunanlarda oldu. Maddi bir değeri yok ama bir koleksiyoncu olarak manevi değeri oldukça kıymetli. Müşterilerim geldiklerinde ben fotoğraflarını hazırlarken, onlarda para koleksiyonumu ve duvarlardaki nostalji fotoğraflarını inceliyorlar. Müşterilerim koleksiyonu incelerken çocukluk yıllarındaki eski paraları görünce de duygulanıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

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