Nostalji Sınıfı Antalya'da Turistlere Türk Kültürünü Tanıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nostalji Sınıfı Antalya'da Turistlere Türk Kültürünü Tanıtıyor

Nostalji Sınıfı Antalya\'da Turistlere Türk Kültürünü Tanıtıyor

Alanya'daki oteldeki nostalji sınıfı, yerli ve yabancı turistlere Türkçeyi ve kültürü öğretiyor.

14.09.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde oluşturulan köy okulu konseptindeki "nostalji sınıfı", yerli ve yabancı misafirlerden rağbet görüyor.

Almanya, İngiltere, Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden turist ağırlayan 250 yatak kapasiteli Mary Hotels'de Türkçe'yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla "nostalji sınıfı" hazırlandı. Soba, tahta sıra, kara tahtanın yer aldığı sınıfta, içinde nostaljik karne, çanta, harita, kalem, abaküs gibi okul malzemeleri ve siyah önlük bulunan camekan oluşturuldu, duvara da "Ali topu at" benzeri okuma fişleri asıldı.

Ayrıca misafirler için Türkçe alfabeyi simgeleyen ve içerisinde Atatürk, Türk dili, Türk mutfağı, Türk el sanatları, Türk çocuk oyunları gibi konularının anlatıldığı "29" ismini taşıyan dergi hazırlandı.

Sınıfta, belli bir saatte, otelde görevli edebiyat fakültesi mezunu personel tarafından turistlere Türkçe alfabe tanıtılıyor, Türk kültürüne ilişkin bilgiler veriliyor.

Etkinlik sonunda düzenlenen törende katılımcılar cübbe giyip kep atıyor.

"Sınıf, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor"

Otelin işletme müdürü Mehmet Mahsun Irmak, AA muhabirine, misafirlere alışılmışın dışında farklı etkinliklerle ağırladıklarını söyledi.

Irmak, "Sınıf, bizim çocukluğumuzu yansıtıyor. Çocukluğumuzda kullandığımız okul malzemelerini barındırıyor. Hem yabancı hem de yerli misafirlerimizin ilgisini çekiyor." dedi.

Etkinliğin çok beğenildiğini ifade eden Irmak, "Kısa süreli de olsa Türkçeyi, Türk kültürünü öğretiyoruz. Onlar için güzel bir anı oluyor. Etkinlik sonrası '29' adındaki dergimizi hediye ediyoruz. Çok iyi dönüşler alıyoruz. Havuzda, sahilde, restoranda yabancı misafirler, Türkçe 'günaydın', 'iyi günler' diyorlar, bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Otelin yönetim kurulu başkanvekili Hüseyin Kara da Türkiye'ye tatile gelenlere Türkiye'ye özgü unsurları da tanıtmak istediklerini söyledi. Restoranda Türkiye'nin yöresel lezzetlerine ağırlık verdiklerini anlatan Kara, eğlence alanlarında da Türk gecesi şeklinde etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

"Güzel bir anı oldu"

Tatilcilerden Işılay Kaya, Almanya'da yaşadığını, tatil için Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Sınıfın nostaljik malzemeleri barındırdığını anlatan Kaya, "Buradan geçerken merak ettik, girdik, oldukça eğlenceli bir etkinlik. Türkçeyi biliyorum ama burada Türkçe bilmeyen yabancı turistler de var. Cübbe giydik, kep attık. Güzel bir anı oldu bizim için." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, antalya, Kültür, Güncel, turist, Alanya, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nostalji Sınıfı Antalya'da Turistlere Türk Kültürünü Tanıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 00:53:22. #1.13#
SON DAKİKA: Nostalji Sınıfı Antalya'da Turistlere Türk Kültürünü Tanıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement