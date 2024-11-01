Nou Camp'ın Yeniden İnşası Tam Gaz

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İspanya'nın ve futbol dünyasının önemli kulüplerinden Barcelona'nın 66 yıllık Nou Camp Stadyumu'nu bir yıl önce yıkıp yeniden inşa projesini yapan Türk firması Limak, bu mega proje ile Avrupa şirketi yaratmayı hedefliyor.

Barcelona Kulübü'nün Nou Camp Stadyumu'nun yeniden inşası ile ilgili ihalesini 960 milyon avroluk bütçe ile kazanan Limak, 6 Kasım 2023'te başladığı temel atımından sonra geçen bir yılda projenin yaklaşık yüzde 35'ini tamamladığını duyurdu.

Nou Camp'taki çalışmalarla ilgili özel bir organizasyon yapan Limak, Türkiye'den davet ettiği basın mensuplarına çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Türkiye için de çok önemli"

Kuzey Kore'nin Pyongyang kentindeki Rungrado 1 Mayıs Stadyumu'ndan (114 bin kapasiteli) sonra dünyanın en büyük 2. futbol stadyumunu yaptıklarını aktaran Nou Camp Proje Direktörü Reşit Yıldız, "Nou Camp projesini sadece Limak olarak görmüyoruz. Türkiye için de çok önemli. Bir Türk müteahhidin Batı Avrupa'da aldığı en büyük iş. Biz aslında burada bir Avrupa şirketi yaratmaya çalışıyoruz." dedi.

"Tam bir Avrupa vizyonunda, Türklerin de içinde olduğu bir şirket yaratmak ve diğer Türk firmalarının da önünü açmak istiyoruz." diyen Yıldız, inşaat sahasında 2 bin 900 kişi ile çalıştıklarını ve neredeyse Birleşmiş Milletler gibi her ulustan işçinin burada görev aldığını söyledi.

Yıldız, "Avrupa'da Türk işçilere çalışma izni almamız çok zor. Hangi ülkede iş yapıyorsunuz o ülkenin insanlarına çoğunlukla ihtiyacınız var. Bunu tecrübelerimizle gördük. Yönetim, teknik gereklilik, insanların kafa yapısı, yasal süreçler her ülkede farklı. Burada sadece 40 direkt Limak çalışanı var ve bunların yüzde 48'i Türk yüzde 52'si yabancı. Burası aslında BM gibi. Arnavut, Makedon, Gürcü, Romen, Bulgar, Faslı, Güney Amerikalılar var. Farklı ülkelerden gelen çalışanları yönetmekte zor." açıklamasında bulundu.

Nou Camp'ta gürültü nedeniyle komşularla sorun yaşanıyor

Nou Camp Stadyumu'nun inşasının mega proje sınıfına girdiğini ve farklı zorlukları olduğuna vurgu yapan Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz şehrin göbeğinde bir mega proje yapıyoruz. O yüzden stadyum çevresinde oturan komşularla zaman zaman sorunlar yaşıyoruz. Gönül almayı beceremedik, çünkü bunun için durdurup sessiz olmamız lazım. Buradaki insanların gürültüye toleransı bizim Türkiye'dekinden çok çok daha az. Cumartesi ve pazar çalışamıyoruz. Sadece hafta içleri 8 ile 20.00 arasında çalışıyoruz. Benim bir önceki projem Çanakkale Köprüsü'ydü. Biz orada 4,5 sene çalıştık ve sadece 10 Kasımlarda saat 9'u 5 geçe sadece Atatürk'e saygı için 1 dakika durduk. Onun dışında pandemi, bayram olsun hepsinde çalıştık."

15'ten fazla Türk firması var

Proje kapsamında yaşadıklarını diğer bir sıkıntının mavi yakalılar olarak tanımlanan demirci ve kalıpçı çalışanlar olduğunu ifade eden Yıldız, "İlk 12 ayda çok ciddi bir betonarme ve çelik işi oldu. Biz, Türk ruhu ile de buraya geldik. Ama denge bulmamız lazım. Bu projenin buradaki topluma katkısı olması lazım. Sadece kendi ülkenden çalışan ve ürün getirmek olmaz. Ancak biz aynı zamanda ülke olarak bazı firmalarımızın ve imalatçılarımızın öncelerini açmak istedik. Burada 15'ten fazla Türk firması var." diye konuştu.

Kullanılan 28 bin ton çeliğin yüzde 60'ı Türkiye'den

"Statta bizim çeliğimiz var demek büyük bir referans. ve çeliğin yüzde 60'ı Türkiye'den geliyor." diyen Yıldız, 28 bin binek araca denk gelecek şekilde Nou Camp'ta 28 bin ton çelik kullanılacağını, çatıyı taşıyacak olan çelik halkayı da Çanakkale Köprüsü'nün kulelerini ve tablelerini inşa eden Türk firmasının yapacağını söyledi.

Yeni Nou Camp'ın en büyük özelliğinin 50 bin metrekarelik çatısı olacağını kaydeden Proje Direktörü Yıldız, "Çelik kuşaklama yapıldıktan sonra çatıyı çim sahanın üzerinde halatlarla monte edeceğiz ve daha sonra 96 noktadan senkronize bir şekilde bunu çekeceğiz. Üzerini membran kaplayacağız ve elektrik üretimi için de etrafında güneş panelleri olacak." bilgisini verdi.

Her koltuğun tek tek görüş kalitesi ayarlanıyor ve fiyatlandırılıyor

Bu proje ile birlikte Limak olarak kendilerinin de yeni tecrübeler kazandığına işaret eden Yıldız, "Stadyumun koltuk kapasitesi 105 bin olacak. Bize teslim edilmeden önce 95 bin idi. Burası yaklaşık 70 yaşında bir stadyumdu. Hem stadı modernleştirme, günümüz ihtiyaçlarını karşılama hem de stadyumlardan gelir kaynaklarını artırma için kulüp yaklaşık 1 milyar avroluk yatırım yaptı. Özellikle teknolojik alt yapısı inanılmaz değiştiriliyor. Ticari alanlar büyüyor. Toplam araç kapasitesi 1850 olacak. Ayrıca gelir için önemli unsur VIP koltukları. 95 binden 105 bine çıkarken eklenen 10 bin koltuğun 8 bini VIP için. Her koltuğun tek tek görüş kalitesi ayarlanıyor ve fiyatlandırma yapılıyor. Görüş açısı için ayrı şirketlerle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, sözleşmeleri gereği Temmuz 2026'da stadyumu tamamlanmış halde Barcelona Kulübüne teslim edeceklerini söyledi.

Mevcut durumda Barselona'daki eski olimpiyat stadyumu olan, 40 bin kapasiteli Montjuic'da maçlarını oynayan Barcelona'nın hangi tarihte Nou Camp'a geri döneceği konusunda ise belirsizlik devam ediyor.