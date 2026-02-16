Nüfus Düşüşü Türkiye\'nin En Büyük Tehdidi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, dünya nüfusunun düştüğünü belirterek, "Bizimki çok hızlı düştü. Nüfus düşüşü Türkiye için bir numaralı tehdittir. Doğurganlık hızını şehir hayatında tekrar 2,1'e çıkarma ihtimalimiz yok. Alınacak tedbir ve teşviklerle 1,7'ye, 1,8'e kadar çıkarabiliriz." dedi.

Türkiye Basın Federasyonunca, Esenler Belediyesinin ev sahipliğinde Esenler Millet Bahçesi Sadettin Ökten Şehir ve Düşünce Merkezi'nde Anadolu Sohbetleri programı düzenlendi.

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm çalışmasını gerçekleştirdiklerini ifade eden Göksu, yeşil alanları ve sosyal donatıları da önemli oranda artırdıklarını söyledi.

Sosyolojiyi tahrip etmeden mekanı değiştirerek hareket ettiklerini belirten Göksu, "Şu anda Esenler İstanbul'da en az suç işlenen üç ilçeden biri. Ayrıca Türkiye'nin ilk akıllı güvenli şehri oluyoruz. Bütün sokakları yapay zeka destekli kameralarla güvenlik ve trafik açısından takip edilen ilk şehir olacak." diye konuştu.

"Anadolu Sohbetleri" programına konuk olan MSÜ Rektörü Afyoncu da ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını son derece başarılı bulduğunu belirterek, plansızlığın ve aşırı şehirleşmenin birçok felaketin de sebebi olduğunu dile getirdi."

"Kaos ve çatışma döneminde bir şeyde üstün ve öncü olarak gidiyoruz"

Silah kullanmanın imparatorluklar ve dünya tarihi açısından önemini vurgulayan Afyoncu, şöyle devam etti:

"Makine savaşı döneminde geri kaldık ve bir imparatorluğu kaybettik. Şimdi dünya robot savaşı dönemine girdi. Bu dönemde Baykar firmasının geliştirdiği insansız araçlarla birlikte Türkiye büyük bir dönüşüme girdi. Fatih'in toplarından sonra İslam dünyası ilk defa bir silah gücünü tekrar elde etti. Ordumuz kendisini yeniden organize ediyor. Diğer savunma sanayi şirketlerimiz onunla bağlantılı hareket ediyor. Bu kaos ve çatışma döneminde biz bir şeyde üstün ve öncü olarak gidiyoruz. Özdemir Bayraktar'ın Karadeniz inatçılığı olmasa bürokrasinin içinde yok olup tarihin sahnelerinde kaybolabilirdi. Ama korkunç bir mücadele ile hazırlanıyor. Aslında gençlerin o belgeselden (Özdemir Bayraktar Belgeseli) alması gereken o. Hiçbir zorlukta pes etmiyor, yürüyor."

Nüfus konusuna da değinen Afyoncu, Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki kayıplarının sadece teknolojik gerilik yüzünden değil nüfusunun azlığından kaynaklandığını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda nüfusu artırmak için yürütülen politikaların başarılı sonuçlar verdiğini anlatan Afyoncu, bu çalışmaların 1965 sonrası uluslararası kuruluşların devreye girmesiyle sekteye uğradığını aktardı.

İlk dönemlerde Türkiye kırsal toplum olduğu için bu çalışmaların başarısız kaldığını vurgulayan Afyoncu, şunları dile getirdi:

"Ancak Türkiye 1990'lı yıllardan itibaren iyice şehirleşince bu nüfus artış oranı 2'lere kadar düştü. Şu anda 1,48'e kadar düştü. Dünyada nüfus düşüyor ama bizimki çok hızlı düştü. Nüfus düşüşü Türkiye için bir numaralı tehdittir. Doğurganlık hızını şehir hayatında tekrar 2,1'e çıkarma ihtimalimiz yok. Alınacak tedbir ve teşviklerle 1,7'ye, 1,8'e kadar çıkarabiliriz. Bulunduğu yerlerde varlığını sürdüremeyecek Türk toplulukları var. Geldiği zaman buraya uyum sağlayabilmesi lazım. Yani yaşam tarzının buraya uyması lazım. Bunu planlayıp hem oradaki soydaşlarımızı daha iyi bir yaşama kavuşturup hem Türkiye'nin genç nüfusunu ayakta tutabiliriz. Bunun mutlaka planlanması lazım. Çünkü bunu Cumhuriyet'in başında da yaptık. O dönemde nüfusumuzun artması mümkün değildi."

Afyoncu, gazetecilerle sohbet toplantısında soruları da yanıtladı.