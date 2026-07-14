Nükleer Enerji Yatırımlarına Vergi İstisnası - Son Dakika
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Nükleer Enerji Yatırımlarına Vergi İstisnası

14.07.2026 23:47
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Nükleer enerji santrali yatırımlarında damga vergisi istisnası, KDV iadesi ve kurumlar vergisi avantajı getirildi.

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklenen üç yeni maddeyle, nükleer enerji santrali yatırımlarına ilişkin sözleşme ve diğer yatırım belgeleri damga vergisinden istisna tutuldu. Yatırım kapsamındaki inşaat işleri ile makine ve teçhizat teslimlerine KDV istisnası ve iade uygulaması getirilirken, yatırım kapsamında yapılan borçlanmalar için kurumlar vergisi uygulamasında da değişiklik yapıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, nükleer enerji santrali yatırımlarına yönelik vergi düzenlemeleri içeren üç yeni madde ihdası yapıldı. AK Parti tarafından verilen ve kabul edilen önergelerle birlikte nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunmak amacıyla önlisans veya lisans alan yatırımcıların yatırım sürecinde karşılaştıkları vergi yükünün azaltılması hedeflenirken, yatırımın finansmanından mal ve hizmet alımlarına kadar birçok işlem için vergi avantajı sağlandı.

Teklife eklenen yeni maddeyle, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda nükleer enerji santrali yatırımlarını kapsayan yeni düzenlemeler yapıldı.

NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ YATIRIMLARINA İLİŞKİN DÜZENLENEN KAĞITLAR DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULDU

Komisyonda kabul edilen önergeyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na yeni bir bent eklendi. Buna göre, nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunmak üzere önlisans veya lisans alan tüzel kişilerin taraf olduğu ve nükleer enerji santrali yatırımlarına ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna tutulacak.

Düzenleme, yalnızca yatırımcı şirketlerin kendi işlemlerini değil, nükleer enerji santrali yatırımı kapsamında kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri arasında düzenlenen belgeleri de kapsıyor. Bu kapsamda yatırım sürecine ilişkin mal ve hizmet alımları, yatırım kredisi işlemleri ve yatırımın gerçekleştirilmesine yönelik düzenlenen diğer kağıtlar damga vergisi ödenmeden düzenlenebilecek.

İNŞAAT HARCAMALARINDA YÜKLENİLEN KDV YATIRIMCIYA İADE EDİLECEK

Teklife eklenen bir diğer maddeye göre, 31 Aralık 2045 tarihine kadar uygulanmak üzere, nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi amacıyla önlisans veya lisans alan mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki nükleer enerji santrali yatırımlarına ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri katma değer vergisi yatırımcıya iade edilecek.

İade uygulaması, takvim yılının altışar aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla giderilemeyen KDV'yi kapsayacak. Mükellefler, söz konusu dönemleri izleyen bir yıl içinde başvuruda bulunmaları halinde bu vergileri geri alabilecek.

MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI GETİRİLDİ

Aynı maddeyle yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek nükleer enerji santrali yatırımlarında kullanılacak makine ve teçhizat teslimleri de KDV'den istisna tutuldu. Bu teslimler nedeniyle satıcıların yüklendiği ancak indirim yoluyla telafi edemediği katma değer vergisi de talep edilmesi halinde iade edilecek.

Böylece hem yatırımcıların yatırım maliyetlerinin azaltılması hem de yatırım sürecinde kullanılacak makine ve ekipmanların vergi yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

YATIRIM TAMAMLANMAZSA SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI GERİ ALINACAK

Söz konusu maddeyle, yatırımın tamamlanmaması halinde uygulanacak yaptırımlar da düzenlendi. Buna göre, düzenleme kapsamında zamanında alınmayan veya yatırımcıya iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanına KDV teşviklerinin uygulanma süresini 31 Aralık 2050 tarihine kadar uzatma yetkisi verilirken, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığına bırakıldı.

KURUMLAR VERGİSİNDE FİNANSMANA YÖNELİK VERGİ AVANTAJI

Komisyonda kabul edilen bir diğer üçüncü maddeyle, nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi amacıyla önlisans veya lisans alan kurumların yatırım kapsamında gerçekleştirdikleri borçlanmalarda, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun örtülü sermayeye ilişkin 12'nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan yüzde 50 oranı, 31 Aralık 2045 tarihine kadar yüzde 25 olarak uygulanacak.

Düzenleme, uzun yatırım süresi ve yüksek finansman ihtiyacı bulunan nükleer enerji santrali projelerinde yatırımcıların finansman yükünün azaltılmasını amaçlarken Cumhurbaşkanına da bu uygulamanın süresini beş yıla kadar uzatma yetkisi verildi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

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