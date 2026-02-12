Numan Kurtulmuş: "Cebri Yöntemlerle Bakanın Yemin Etmesini Önlemeye Kalkmak Demokrasinin İçerisinde Yoktur" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Numan Kurtulmuş: "Cebri Yöntemlerle Bakanın Yemin Etmesini Önlemeye Kalkmak Demokrasinin İçerisinde Yoktur"

12.02.2026 14:33  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün TBMM Genel Kurulu'nda iki yeni bakanın yemin etmesi esnasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "Anayasa'dan kaynaklanan bu işlemin yerine getirilmesini engellemeye kalkmak hele hele bunu kürsü işgali gibi yemin edecek bakanı yemin ettirmemek gibi cebri yöntemlerle önlemeye kalkmak asla ve asla demokrasinin içerisinde yoktur. Demokrasinin içerisinde en yüksek perdeden eleştirilerinizi yaparsınız, görüşlerinizi söylersiniz. Ama asla benim görüşüme uymayan konuya ben zorla müdahale ederim ve bunu yaptırmam diyemezsiniz" açıklamasında bulundu.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda dün iki yeni bakanın yemin etmesi esnasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "Anayasa'dan kaynaklanan bu işlemin yerine getirilmesini engellemeye kalkmak hele hele bunu kürsü işgali gibi yemin edecek bakanı yemin ettirmemek gibi cebri yöntemlerle önlemeye kalkmak asla ve asla demokrasinin içerisinde yoktur. Demokrasinin içerisinde en yüksek perdeden eleştirilerinizi yaparsınız, görüşlerinizi söylersiniz. Ama asla benim görüşüme uymayan konuya ben zorla müdahale ederim ve bunu yaptırmam diyemezsiniz" açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancıc ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Slovenya ile ilişkilerin güçlendirilerek devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hükümetlerimiz arasındaki var olan ilişkilerin parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak iki ülke parlamentosu tarafından da güçlendirilmesinde ortak bir niyete sahip olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.

Kurtulmuş, iki ülke heyetlerinin çok yakın biçimde çalışmaları sürdüreceğini belirterek, "Slovenya ile Türkiye öncelikle NATO üyeliği bakımından ortak bir ilişki ağına ve zeminine sahiptir. Ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde Slovenya her zaman Türkiye'ye destek olmuş, bu konuda Türkiye'nin önünün açılmasıyla ilgili karar ve insiyatif almaya çalışmıştır. Slovenya'nın önemli özelliklerinin birisi de maalesef uzunca bir süredir devam eden 75 bin kişiyi aşkın insanın haksız yere hayattan koparıldığı büyük bir zulümle öldürüldüğü İsrail tarafından uygulanan soykırım karşısında dünyada sessiz kalmayan ülkelerden birisi olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Slovenya, Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış süreci taahhüdünü de paylaşmaktadır"

Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancıc de konuşmasında, şu ifadelere yer verdi:

"İkili ilişkilerimizin gelişmesine çok büyük önem atfediyoruz. Bu ilişkilerin dosthane ve yapıcı olması çok önemli. Bugün yapılan ziyaret bize daha da ivme kazandıracak. Ekonomik işbirliklerimiz de bizim ikili ilişkilerimize dinamizm kazandırıyor. Siyasi diyaloğumuzun yanı sıra ekonomik iş birliğinin de güçlendirilmesi çok teşvik edici. Slovenya Türkiye'nin özellikle Orta Doğu'da barışın inşası ile ilgili rolünü takdir etmektedir. Aynı zamanda BM, Amerika ve Türkiye'nin rolü Ukrayna'ya kalkınma yardımı yapılması konusunda çok önem teşkil ediyor. Slovenya ayrıca Türkiye'nin Suriye'deki rolünü de önemsemektedir. Türkiye'nin aracı çabaları olmadan Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri de mümkün olmayacaktı. Slovenya, Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış süreci taahhüdünü de paylaşmaktadır, özellikle uzun vadeli bir çözüm bulunması açısından."

İran'daki durumu da çok yakından takip ediyoruz ve BM'nin çabasını çok önemli buluyoruz. Slovenya Avrupa Birliği'nin genişlemesinin de savunucusudur ve bölgedeki ülkelerin kriterleri karşılayıp bu on yılın sonunda katılması çok önemli. Türkiye hala Avrupa Birliği'ne aday bir ülke ve önemli ekonomik, siyasi ve dış politika ortağı. Slovenya, AB- Türkiye ilişkilerinin gelişmesini önemsemektedir. Türkiye, en çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerden biridir. Slovenya, Ukrayna'da uzun vadeli bir barış olsun istiyor ve bütün barış görüşmelerinde yer alıyor. Uluslararası çabaları bu savaşın sona ermesi için oldukça önemsiyoruz."

"Anayasa'ya da demokratik teamüllere de aykırıdır"

Kurtulmuş, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. TBMM Genel Kurulu'nda dün iki yeni bakanın yemin etmesi esnasında yaşanan kavgaya ilişkin soruya Kurtulmuş,  şu yanıtı verdi:

"Dünkü yemin töreni Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın amir hükümleri uyarınca ve TBMM İçtüzük'ü gereğince gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede yasal bir zorunluluktur. Dolayısıyla Anayasa'dan kaynaklanan bu işlemin yerine getirilmesini engellemeye kalkmak hele hele bunu kürsü işgali gibi yemin edecek bakanı yemin ettirmemek gibi cebri yöntemlerle önlemeye kalkmak asla ve asla demokrasinin içerisinde yoktur. Demokrasinin içerisinde en yüksek perdeden eleştirilerinizi yaparsınız, görüşlerinizi söylersiniz. Ama asla benim görüşüme uymayan konuya ben zorla müdahale ederim ve bunu yaptırmam diyemezsiniz. Bu Anayasa'ya da demokratik teamüllere de aykırıdır. Bu davranışın son derece haksız, yersiz ve Türkiye demokrasisine yapılmış bir hareket olduğunu düşünüyorum. 'Bunu yaptırmayacağım' demek kimsenin hakkı değildir."

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda gelinen aşamaya ilişkin soru üzerine de "Süreç planlandığı gibi gidiyor. Bu anlamda komisyonda olan bütün partilerin temsilcilerine raporun nihai şekli gelecektir ve tabii ki bu salonda arkadaşlarımızı toplayarak yapılacak oylamayla birlikte rapor tamamlanacak ve süreç nihayete ermiş olacaktır" dedi.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zehra Güneş'in kıyafetine yönelik eleştirilerle ilgili soruya ise Kurtulmuş, "Kimin haddine bir insanın kıyafetine karışmak. Bu durum fevkalade yanlıştır ancak sağda solda susmuş gibi görünen örümcek kafalıların bir daha hortlamaması için Türkiye'de bireysel özgürlükler alanının kılık kıyafet de başta olmak üzere tamamıyla garanti altına alınması için Anayasal bir düzenleme şarttır. Yeni bir Anayasa yapılması konusunda umarız bütün siyasi partiler bundan sonraki süreçte üzerlerine düşen sorumlulukarı yerine getirir, bu Türkiye'nin ödevidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Numan Kurtulmuş, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Numan Kurtulmuş: 'Cebri Yöntemlerle Bakanın Yemin Etmesini Önlemeye Kalkmak Demokrasinin İçerisinde Yoktur' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı Hemen kara listeye alındı Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı! Hemen kara listeye alındı
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Trump, İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı Trump, İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı
Fenerbahçe’de Tedesco’nun geleceğiyle ilgili karar Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler

17:20
Kaderin cilvesi Pereira Fenerbahçe’yi devirmek için Kadıköy’e gelecek
Kaderin cilvesi! Pereira Fenerbahçe'yi devirmek için Kadıköy'e gelecek
17:02
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 17:24:43. #7.11#
SON DAKİKA: Numan Kurtulmuş: "Cebri Yöntemlerle Bakanın Yemin Etmesini Önlemeye Kalkmak Demokrasinin İçerisinde Yoktur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.