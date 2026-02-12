Numan Kurtulmuş: "Cebri Yöntemlerle Bakanın Yemin Etmesini Önlemeye Kalkmak Demokrasinin İçerisinde Yoktur"

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda dün iki yeni bakanın yemin etmesi esnasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "Anayasa'dan kaynaklanan bu işlemin yerine getirilmesini engellemeye kalkmak hele hele bunu kürsü işgali gibi yemin edecek bakanı yemin ettirmemek gibi cebri yöntemlerle önlemeye kalkmak asla ve asla demokrasinin içerisinde yoktur. Demokrasinin içerisinde en yüksek perdeden eleştirilerinizi yaparsınız, görüşlerinizi söylersiniz. Ama asla benim görüşüme uymayan konuya ben zorla müdahale ederim ve bunu yaptırmam diyemezsiniz" açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancıc ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Slovenya ile ilişkilerin güçlendirilerek devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hükümetlerimiz arasındaki var olan ilişkilerin parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak iki ülke parlamentosu tarafından da güçlendirilmesinde ortak bir niyete sahip olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.

Kurtulmuş, iki ülke heyetlerinin çok yakın biçimde çalışmaları sürdüreceğini belirterek, "Slovenya ile Türkiye öncelikle NATO üyeliği bakımından ortak bir ilişki ağına ve zeminine sahiptir. Ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde Slovenya her zaman Türkiye'ye destek olmuş, bu konuda Türkiye'nin önünün açılmasıyla ilgili karar ve insiyatif almaya çalışmıştır. Slovenya'nın önemli özelliklerinin birisi de maalesef uzunca bir süredir devam eden 75 bin kişiyi aşkın insanın haksız yere hayattan koparıldığı büyük bir zulümle öldürüldüğü İsrail tarafından uygulanan soykırım karşısında dünyada sessiz kalmayan ülkelerden birisi olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Slovenya, Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış süreci taahhüdünü de paylaşmaktadır"

Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancıc de konuşmasında, şu ifadelere yer verdi:

"İkili ilişkilerimizin gelişmesine çok büyük önem atfediyoruz. Bu ilişkilerin dosthane ve yapıcı olması çok önemli. Bugün yapılan ziyaret bize daha da ivme kazandıracak. Ekonomik işbirliklerimiz de bizim ikili ilişkilerimize dinamizm kazandırıyor. Siyasi diyaloğumuzun yanı sıra ekonomik iş birliğinin de güçlendirilmesi çok teşvik edici. Slovenya Türkiye'nin özellikle Orta Doğu'da barışın inşası ile ilgili rolünü takdir etmektedir. Aynı zamanda BM, Amerika ve Türkiye'nin rolü Ukrayna'ya kalkınma yardımı yapılması konusunda çok önem teşkil ediyor. Slovenya ayrıca Türkiye'nin Suriye'deki rolünü de önemsemektedir. Türkiye'nin aracı çabaları olmadan Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri de mümkün olmayacaktı. Slovenya, Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış süreci taahhüdünü de paylaşmaktadır, özellikle uzun vadeli bir çözüm bulunması açısından."

İran'daki durumu da çok yakından takip ediyoruz ve BM'nin çabasını çok önemli buluyoruz. Slovenya Avrupa Birliği'nin genişlemesinin de savunucusudur ve bölgedeki ülkelerin kriterleri karşılayıp bu on yılın sonunda katılması çok önemli. Türkiye hala Avrupa Birliği'ne aday bir ülke ve önemli ekonomik, siyasi ve dış politika ortağı. Slovenya, AB- Türkiye ilişkilerinin gelişmesini önemsemektedir. Türkiye, en çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerden biridir. Slovenya, Ukrayna'da uzun vadeli bir barış olsun istiyor ve bütün barış görüşmelerinde yer alıyor. Uluslararası çabaları bu savaşın sona ermesi için oldukça önemsiyoruz."

"Anayasa'ya da demokratik teamüllere de aykırıdır"

Kurtulmuş, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. TBMM Genel Kurulu'nda dün iki yeni bakanın yemin etmesi esnasında yaşanan kavgaya ilişkin soruya Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:

"Dünkü yemin töreni Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın amir hükümleri uyarınca ve TBMM İçtüzük'ü gereğince gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede yasal bir zorunluluktur. Dolayısıyla Anayasa'dan kaynaklanan bu işlemin yerine getirilmesini engellemeye kalkmak hele hele bunu kürsü işgali gibi yemin edecek bakanı yemin ettirmemek gibi cebri yöntemlerle önlemeye kalkmak asla ve asla demokrasinin içerisinde yoktur. Demokrasinin içerisinde en yüksek perdeden eleştirilerinizi yaparsınız, görüşlerinizi söylersiniz. Ama asla benim görüşüme uymayan konuya ben zorla müdahale ederim ve bunu yaptırmam diyemezsiniz. Bu Anayasa'ya da demokratik teamüllere de aykırıdır. Bu davranışın son derece haksız, yersiz ve Türkiye demokrasisine yapılmış bir hareket olduğunu düşünüyorum. 'Bunu yaptırmayacağım' demek kimsenin hakkı değildir."

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda gelinen aşamaya ilişkin soru üzerine de "Süreç planlandığı gibi gidiyor. Bu anlamda komisyonda olan bütün partilerin temsilcilerine raporun nihai şekli gelecektir ve tabii ki bu salonda arkadaşlarımızı toplayarak yapılacak oylamayla birlikte rapor tamamlanacak ve süreç nihayete ermiş olacaktır" dedi.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zehra Güneş'in kıyafetine yönelik eleştirilerle ilgili soruya ise Kurtulmuş, "Kimin haddine bir insanın kıyafetine karışmak. Bu durum fevkalade yanlıştır ancak sağda solda susmuş gibi görünen örümcek kafalıların bir daha hortlamaması için Türkiye'de bireysel özgürlükler alanının kılık kıyafet de başta olmak üzere tamamıyla garanti altına alınması için Anayasal bir düzenleme şarttır. Yeni bir Anayasa yapılması konusunda umarız bütün siyasi partiler bundan sonraki süreçte üzerlerine düşen sorumlulukarı yerine getirir, bu Türkiye'nin ödevidir" diye konuştu.