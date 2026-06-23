Nurbade Büber Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Nurbade Büber Dünya Şampiyonu Oldu

Nurbade Büber Dünya Şampiyonu Oldu
23.06.2026 10:55
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Manisa'lı karateci Nurbade Büber, Brezilya'da dünya şampiyonu olarak annesine ve hocasına armağan etti.

MANİSA'da yaşayan milli karateci Nurbade Büber (23), Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Karate Şampiyonası'nda Kadın Takım Kumite kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Ortaokulda okul panosunda gördüğü bir afişle başladığı karate yolculuğunda annesini ve ilk antrenörünü kaybetmesine rağmen sporu bırakmayan Büber, azmi ve mücadelesi ile dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Kentte yaşayan Nurbade Büber, Çağatay Uluçay Ortaokulu'nda eğitim gördüğü dönemde okul panosunda gördüğü karate kursu afişinden etkilenerek bu spora yöneldi. Annesi Filiz Büber'i ikna ederek 2013 yılında okulun bodrum katında karateye başlayan Büber'in hayatı, 3 yıl sonra annesinin beyin tümörü nedeniyle yaşamını yitirmesi ile değişti. Henüz 13 yaşında annesini kaybeden Nurbade Büber, spora daha sıkı sarıldı. Ancak Büber, bir süre sonra ilk antrenörü Murat Eşsiz'i de kalp krizi sonucu kaybetti. Yaşadığı kayıplara rağmen karateyi bırakmayan Nurbade Büber, çalışmalarını Murat Eşsiz'in oğlu, Türkiye Karate Milli Takımı Antrenörü ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Başantrenörü Ali Eşsiz yönetiminde sürdürdü. Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcusu olan Büber, 2021 yılında Türkiye şampiyonu olarak milli takıma yükseldi.

ÖDÜLÜNÜ KAYIPLARINA ADADI

Başarı basamaklarını hızla tırmanan milli karateci, 2025 yılında İspanya'da düzenlenen Akdeniz Karate Şampiyonası'nda Büyük Kadınlar Takım Kumite kategorisinde altın madalya kazandı. Mart 2026'da Bosna Hersek'te yapılan Balkan Büyükler Karate Şampiyonası'nda takım kategorisinde bronz madalya elde eden Büber, son olarak 8-13 Haziran tarihlerinde Brezilya'nın başkenti Brasilia'da gerçekleştirilen FISU Dünya Üniversiteler Karate Şampiyonası'nda Kadın Takım Kumite kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Dünya şampiyonluğunu hayatını kaybeden annesi ve ilk antrenörüne armağan eden Büber, aynı zamanda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden bu yıl ikincilik derecesiyle mezun oldu.

'HEM FİZİKSEL HEM MENTAL OLARAK GÜÇLENDİM'

Karateye başladığı günün hayatını değiştirdiğini belirten Nurbade Büber, "Ortaokulda okul panosunda gördüğüm bir afiş sayesinde karateye başladım. Annemi ikna ettim ve okulun bodrum katındaki salonda ilk antrenmanımı yaptım. Yaklaşık 13 yıldır bu sporun içindeyim. Bayramlarda, tatillerde, pandemi döneminde bile antrenmanlarımızı sürdürdük. Başarı; fedakarlık, disiplin ve çalışmanın sonucu oldu" dedi. Karatenin kendisine öz güven kazandırdığını ifade eden Büber, "Bu spor sayesinde hem fiziksel hem de mental olarak güçlendim. Disiplin, saygı ve mücadele etmeyi öğrendim. Özellikle kadınların bir savunma sporu yapmasının önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'ONLARI GURURLANDIRDIĞIMA İNANIYORUM'

Annesi ve ilk antrenörünün hayatındaki yerinin çok özel olduğunu belirten Nurbade Büber, "Karateye başladıktan 3 yıl sonra annemi kaybettim. Bir süre sonra da hocamı kaybettim. Şampiyonluklarımı görmelerini çok isterdim ancak ömürleri yetmedi. Onlar bugün yanımda olmasa da başarılarımla onları gururlandırdığıma inanıyorum. Dünya şampiyonluğunu anneme ve hocama armağan ettim" açıklamadında bulundu. Hedefinin büyükler kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirten Büber, "Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. Ayrıca elde ettiğim başarılarla çocuklara ve genç sporculara örnek olabilmek benim için ayrı bir gurur" dedi.

'BU BAŞARI DAHA BÜYÜK HEDEFLERİN BAŞLANGICI'

Türkiye Karate Milli Takımı Antrenörü ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Başantrenörü Ali Eşsiz ise Nurbade Büber'in elde ettiği başarının Manisa ve Türkiye adına gurur verici olduğunu söyledi. Büber'in uzun yıllara dayanan emeğin karşılığını aldığını belirten Eşsiz, "Nurbade, karateye babam Murat Eşsiz ile başladı. Babamın vefatının ardından çalışmalarına devam etti. Yaklaşık 5 yıllık yoğun çalışmanın sonunda dünya şampiyonluğuna ulaştı. Bu başarı bizim için bir son değil, yeni hedeflerin başlangıcı. Şimdi amacımız; büyükler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak. Kulübümüzdeki genç sporcuların da Nurbade'yi örnek alarak önemli başarılara ulaşmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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