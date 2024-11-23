Nurdağı\'nda Ev Yangını: Anne ve Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve üç yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Kurudere Mahallesi'nde Ali Kuş'a ait iki katlı evin giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen anne Arzu Kuş (31) ve Zeynel Abidin Kuş (3) Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan 3 yaşındaki Kuş, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.