Saadet Partisi'nin Geleneksel İstanbul İftarı... Nuri Aslan: "Gazze'nin Çığlığına Asla Kulaklarımızı Kapatmadık"

21.02.2026 22:05  Güncelleme: 10:23
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Gazze'deki duruma dikkat çekerek adalet çağrısında bulundu ve Gazze'yi kardeş şehir ilan ettiklerini açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, "Yanı başımızda Gazze'de evlatlar açken, masumlar can verirken bizim susmamız olmazdı. Bunun için Gazze'nin çığlığına asla kulaklarımızı kapatmadık. Gazze'yi kardeş şehir ilan ettik, yardım tırlarımızı dualarla Türk Kızılayına emanet ettik" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi'nin Geleneksel İstanbul İftarı, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın ev sahipliğinde Yenikapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. İftara CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve davetliler katıldı.

İftarda söz alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, "Eğer gerçekten iyi bir hayat sürmek istiyorsak önce adaletli olmak zorundayız. Güzel bir gelecek düşlüyorsak o adalet için omuz omuza yılmadan mücadele etmek zorundayız. Tüm mazlumlar için ses çıkarmalıyız. Yanı başımızda Gazze'de evlatlar açken, masumlar can verirken bizim susmamız olmazdı. Bunun için haksız ve hukuksuz biçimde Silivri'de tutulan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu önderliğinde Gazze'nin çığlığına asla kulaklarımızı kapatmadık. Gazze'yi kardeş şehir ilan ettik, yardım tırlarımızı dualarla Türk Kızılayına emanet ettik" dedi.

Aslan, "Makamlar gelip geçicidir, asıl olan adaletin terazisini asla bozmamaktır. Yollarımız farklı, fikirlerimiz ayrı olabilir ancak hepimiz aynı iyilik denizine su taşımakla yükümlüyüz. Çünkü bu şanlı tarih, bu aziz memleket ve bu dünya hepimizin. Gelin aynı büyük hayale sımsıkı sarılalım, mazlumun yanında saf tutalım, adaletin sesini hep birlikte yükseltelim" ifadesini kullandı.

