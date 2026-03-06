Nuri Aslan: "Kadınların Can Güvenliği ve Huzuru, Her Türlü Siyasetin Üstündedir" - Son Dakika
Nuri Aslan: "Kadınların Can Güvenliği ve Huzuru, Her Türlü Siyasetin Üstündedir"

06.03.2026 14:39  Güncelleme: 15:44
8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde İBB ile 17 ilçe belediyesi arasında "Kadın Destek Hattı ve Kadına Yönelik Koruyucu Hizmetler İş Birliği Protokolü" imzalandı. İmza töreninde konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul’un 39 ilçesinin tamamına resmi davet ilettiklerini hatırlatarak, “Kadınların can güvenliği ve huzuru, her türlü siyasetin üstünde, tamamen insani ve toplumsal bir görevdir” dedi. Son dönemde katledilen kadınların isimlerini anan Aslan, “Bir kadını, bir kız evladını sevemeyenin doğayı sevmesi, insanı sevmesi mümkün değil; canımız daha fazla acımasın diye bugün buradayız” ifadelerini kullandı.

Haber: Oktay YILDIRIM/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilçe belediyeleri arasında, kadına yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin kent genelinde daha etkin ve yaygın bir şekilde sunulmasını amaçlayan "Kadın Destek Hattı ve Kadına Yönelik Koruyucu Hizmetler İş Birliği Protokolü" düzenlenen törenle imzalandı. İBB Meclisi tarafından 12 Aralık 2024 tarihinde onaylanarak resmiyet kazanan protokolün imza törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile birlikte ilçe belediye başkanları ve meclis üyesi katılım sağladı.

Silivri'den selam ve eşit kent vurgusu

Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Silivri'de bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ileterek sözlerine başladı. Projenin temel felsefesini açıklayan Aslan, "Kadınların yaşam hakkını, güvenliğini ve eşit yurttaşlık mücadelesini yerel yönetimlerin ortak ve kalıcı sorumluluğu haline getirmek amacıyla bir araya gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi. Kadın haklarını savunmanın yerel yönetimlerin asli görevi olduğunu hatırlatan Aslan, imzalanan protokolün şiddetle mücadelede yerel düzeydeki koordinasyonu en üst seviyeye çıkaracağını kaydetti.

Siyasi ayrım gözetmeden 39 ilçeye davet

İş birliği sürecinin kapsayıcılığına değinen Aslan, İstanbul'daki 39 ilçenin tamamına resmi davet ilettiklerini belirterek, "Şunu özellikle belirtmek isterim ki; biz bu iş birliği için İstanbul'un 39 ilçesinin tamamına resmi yazımızı yazdık ve davetimizi ilettik. Bugün burada bizimle olan 17 ilçe belediyemizle bu iradeyi somutlaştırıyoruz. Çünkü kadınların can güvenliği ve huzuru, hiçbir siyasi ayrımın veya görüş farkının konusu olamaz. Bu protokol ve kadın destek mekanizmaları, her türlü siyasetin üstünde, tamamen insani ve toplumsal bir görevdir" ifadelerin kullandı.

Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce dillerinde hizmet

Protokolün teknik detaylarını paylaşan Aslan, İBB'ye bağlı çalışan ve Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce dillerinde hizmet veren Kadın Destek Hattı'nın (444 80 86) yaygınlaştırılacağını duyurdu. Aslan, "Bu protokol ile Kadın Destek Hattı'nı İstanbul'un her mahallesinde, her sokağında daha görünür kılacağız. Böylece şiddete maruz bırakılan ya da risk altındaki kadınların destek mekanizmalarına hızlı ve doğru şekilde ulaşabilmesini hedefliyoruz. İhtiyacı olan her kadın, her an bize ulaşabilecek. Hedefimiz, şiddet tehdidi altında olan kadınların en hızlı şekilde desteğe ulaşmasıdır" şeklinde konuştu.

"Bir kadını, bir kız evladını sevemeyenin doğayı sevmesi, insanı sevmesi mümkün değil"

Son dönemde yaşanan kadın cinayetlerinin yarattığı derin üzüntüyü dile getiren Aslan, Fatmanur öğretmen, öğrenci Hifa İkra ve Semiha'nın isimlerini anarak şöyle devam etti:

"Bunları söylerken aslında çok üzülüyorum. Bir anne sevgisi olmayan, bir kadın sevgisi olmayan tüm insanlar bence kötüdür. Cinayetler benim de canımı çok acıtıyor. Bir kadını, bir kız evladını sevemeyenin doğayı sevmesi, insanı sevmesi mümkün değil. Canımız daha fazla acımasın diye aslında bugün buradayız ve inanın tüm iş birliklerine açığız."

Sosyal destek paketi

İBB'nin mevcut hizmetlerini ve İmamoğlu döneminde atılan adımları hatırlatan Aslan, 40 bin TL başlangıç desteği ve 6 aylık nakdi yardım gibi somut projelerin önemine değindi. Aslan, "Kadın Danışma Birimimiz, 6284 sayılı kanun kapsamında psikososyal ve hukuksal destek sağlıyor. Kadın Konukevimiz güvenli barınma imkanı sunarken; Anne Kart, süt desteği ve 'Kızlar Okusun Diye' projemizle kadınların bağımsız yaşama geçişlerini güçlendiriyoruz. Kendimizle ve Ekrem İmamoğlu ile gurur duyuyorum. Protokol ile personel kapasitemizi geliştirecek, her kurumda aynı hassasiyet ve standardın sağlanmasını büyüteceğiz" dedi.

Dayanışma vurgusu ve imza töreni

Konuşmasını "Kadınlar susarsa koca bir ülke susar" sözleriyle tamamlayan Nuri Aslan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak dayanışma mesajı verdi. Törenin sonunda, iş birliğine katılan belediye başkanları alfabetik sıraya göre kürsüye davet edilerek protokolü imzaladı. Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Özdemir, Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Elif Yıldırım, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Karaman, Sarıyer Belediye Başkan Vekili Sergül Doğan, Silivri Belediye Başkan Vekili Tan Hüseyin Kıroğlu, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, Tuzla Belediye Başkan Vekili Gökhan Can ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş protokolün altına imzalarını atarak protokole resmiyet kazandırdılar.

Kaynak: ANKA

