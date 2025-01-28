Nuri Bilge Ceylan'ın 'Yolda' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Nuri Bilge Ceylan'ın 'Yolda' Sergisi Açıldı

Nuri Bilge Ceylan\'ın \'Yolda\' Sergisi Açıldı

Ceylan'ın dünyanın çeşitli yerlerinde çektiği insan portreleri, Dirimart'ta sergilendi.

28.01.2025 21:16
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Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraf sergisi "Yolda", Dirimart Dolapdere'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi, Ceylan'ın Cezayir, Çin, Hindistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Türkiye gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde çektiği portrelerden oluşuyor.

Sergiye özel hazırlanan video çalışması, Ceylan'ın fotoğrafları çekim aşamasından eserlerin sergilenme anına uzanan üretim sürecine ışık tutuyor.

"Bu fotoğraflar ilk kez sergileniyor"

Dirimart Galeri Direktörü Selen Erkal, sergiye ilişkin AA muhabirine, Ceylan'ın Dirimart'taki dördüncü kişisel sergisine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Nuri Bilge Ceylan'ın sinemaya paralel olarak seyahatleri sırasında fotoğraflar çektiğini ifade eden Erkal, "Bu sergide insan portrelerinin öne çıktığı bir seçki görüyoruz. Bu fotoğraflar ilk kez sergileniyor. 25 tane fotoğraf yer alıyor." dedi.

Erkal, fotoğrafların birbirlerine benzeseler bile farklı coğrafyalarda çekilmelerine rağmen ortak bir duyguyu yansıttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ceylan, çektiği fotoğraflarla insanların bulunduğu coğrafyalardan ve etnik kökenlerinden bağımsız bir şekilde onları soyutlayarak kendi dünyalarının kahramanı gibi konumlandırıyor. Bu da sanatçının iç dünyasının bir yansıması gibi görülebilir. Sergide, bütün benzerlikleri ve farklılıklarıyla birlikte tüm kahramanlar hayali bir gezegenin bir parçası gibi konumlanıyorlar. Dolayısıyla bunlar ne dönemsel ne de coğrafi olarak ayrılmış fotoğraflar. Bir araya geldiklerinde bir bütünün parçasını oluşturuyorlar."

Ceylan'ın eserlerini uluslararası sanat fuarlarında da sergilediklerine işaret eden Erkal, "Ceylan'a uluslararası bir ilginin sadece sinemada değil fotoğraflarına da olduğunu gözlemledim. Fotoğraflarındaki derinlik ve bakış insanların çok ilgisini çeken unsurlar olarak öne çıkıyor. Kendisinin de söylediği gibi fotoğrafı araç olarak kullanıp bir resim yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi açılışına katılan Nuri Bilge Ceylan, açılışa gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Sergi, 23 Şubat'a kadar pazartesi hariç her gün 11.00-19.00'da ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Öte yandan, 18 Ocak'ta ise Nuri Bilge Ceylan'ın "Inner Landscapes" adlı sergisi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Eye Filmmuseum'da açılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nuri Bilge Ceylan'ın 'Yolda' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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