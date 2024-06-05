Nvidia'nın piyasa değeri 3 trilyon doları geçti - Son Dakika
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Nvidia'nın piyasa değeri 3 trilyon doları geçti

Nvidia\'nın piyasa değeri 3 trilyon doları geçti

California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisse fiyatı yükselerek 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Yılbaşından bu yana hisselerindeki artış yüzde 146'nın üzerinde oldu. Nvidia'nın yapay zeka çiplerine olan talebin artması, hisselerindeki yükselişi etkiledi. Şirket, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.

05.06.2024 23:29
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NEW California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları geçti.

Nvidia'nın hisse fiyatı yüzde 5,16 artarak 1.224 dolara çıktı.

Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri de ilk kez 3 trilyon dolar seviyesini aştı.

Çip üreticisinin hisse fiyatında, yılbaşından bu yana da yüzde 146'nın üzerinde artış görüldü. Şirketin hisselerindeki artışta, Nvidia'nın yapay zeka çiplerine olan talebin artması etkili oldu.

Nvidia, piyasa kapanışı itibarıyla 3,011 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşırken, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.

Apple hisselerinin de bugün yüzde 1'e yakın artış göstermesine rağmen şirketin piyasa değeri 3,003 trilyon dolarda kaldı.

Nvidia, şubatta önce Amazon'u, daha sonra da Alphabet'i geçerek piyasa değeri açısından dünyanın en büyük 3. şirketi olmuştu.

Kaynak: AA

California, Apple, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nvidia'nın piyasa değeri 3 trilyon doları geçti - Son Dakika

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