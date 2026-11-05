NY Belediye Başkanı Mamdani, Filistin ve İran'ın öncelikli konuşulmasını savundu

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Demokratların ara seçimlerde elde ettiği galibiyetin ardından Filistin ve İran konularının öncelikli olarak konuşulması gerektiğini söyledi.

Mamdani, ülkede yapılan ara seçimlerin ardından NBC News kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede Demokratların ara seçimlerde elde ettiği zaferin 2028'deki başkanlık seçimleri için "ilerici" bir adaya yol açıp açmadığı sorusuna Mamdani, "Kesinlikle, evet" yanıtını verdi.

Mamdani, Demokratların hangi konulara öncelik vermesi gerektiği konusunda, "Dünyanın pek çok yerinde, özellikle Filistin'e ve hatta İran'a baktığımızda, uluslararası hukukun ihlal edilmesini finanse etmeye devam ettiğimiz gerçeğini konuşmak bir önceliktir. Bu, karşı konulması gereken bir şey ve şu an bunu yapma şansımız olduğu için heyecanlıyım." ifadesini kullandı.

Vance'in İran eleştirisini "ironik" buldu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in seçimlerdeki mağlubiyetin nedeninin İran savaşı olduğu açıklamasına da değinen Mamdani, Vance'in kendi yönetiminin attığı adımları başkaları atmış gibi gösterdiği yönündeki eleştiriyi "ironik" bulduğunu kaydetti.

Mamdani, "(Vance) O, ABD'nin başkan yardımcısıdır. O, internetteki sıradan bir yorumcu değildir. ve bunun, onların başlattığı bir savaş olduğu gerçeğinin hesaba katılması gerekir. Bu, onların sona erdirebileceği bir savaştır. Eğer bunun siyasi çöküşlerinin bir parçası olduğunu düşünüyorlarsa, o zaman neden bunu yansıtacak bazı adımlar atmaya başlamıyorlar?" değerlendirmesinde bulundu.