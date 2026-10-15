Obama, Belfast'ta İsrail'in Filistin politikasını ahlaki üstünlük kaybıyla eleştirdi - Son Dakika
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Obama, Belfast'ta İsrail'in Filistin politikasını ahlaki üstünlük kaybıyla eleştirdi

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Eski ABD Başkanı Barack Obama, Belfast'ta İsrail'in Filistinlilere dayattığı yaşam koşulunun sürdürülemez olduğunu söyledi. Obama, güçlü tarafın sorumluluk taşıdığını, mevcut İsrail hükümetinin tavrının ahlaki üstünlükten taviz anlamına geldiğini belirtti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Yahudilerin tarihte yaşadıkları zulümlerin ardından sığınacak bir toprak aradığını belirterek, "Ancak insanların topraklarını almaları ve bunda aşırıya kaçmaları da inkar edilemeyecek bir şey. O insanlar haklı olarak 'Bu adaletsizliktir. Toprağımı geri istiyorum.' dediler." ifadelerini kullandı.

Obama, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta dün gece düzenlenen bir etkinlikte, dünyadaki güncel gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Orta Doğu'daki eylemlerine ilişkin soruyu yanıtlayan Obama, yaşanan acıların herkesi derinden üzmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu durum, kabileciliğe ve köklere dayanan, uzlaşmaya yanaşmayan bir ayrışmanın içinde sıkışıp kalmışlığımızın özeti. Bu bir tür delilik." dedi.

Avrupa'nın Yahudi halkının tarih boyunca yaşadığı zulümlerden büyük oranda sorumlu olduğunu söyleyen Obama, "(Yahudilerin) Sığınacak bir yer aramaları anlaşılacak bir şey. Ancak insanların topraklarını almaları ve bunda aşırıya kaçmaları da inkar edilemeyecek bir şey. O insanlar haklı olarak 'Bu adaletsizliktir. Toprağımı geri istiyorum.' dediler." diye konuştu.

Obama, güçlü olan tarafın bu noktada sorumluluklar taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer İsrail'in tutumu, 'Bölgenin en güçlü ve teknolojik açıdan en gelişmiş ülkesi biziz. Güvenliğimiz, yalnızca ne gerekiyorsa onu yapmamıza, ne istiyorsak onu almamıza ve kimseye taviz vermememize bağlı.' şeklindeyse bu kısa vadede işe yarayabilir ancak o zaman da ahlaki üstünlüğünüzden taviz vermiş olursunuz. Şu anki İsrail hükümetinin de bu tutumu benimsediğini düşünüyorum."

Obama, "Filistinlilere, hiç kimsenin kendisi için kabul etmeyeceği bir yaşam koşulunu dayatmak sürdürülebilir değildir." derken, milyonlarca Filistinlinin hiçbir yere gitmeyeceğinin İsrail tarafından kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Filistin'in de İsrail'i yenilgiye uğratma stratejisine dayanmayan bir yol izlemesi gerektiğini söyleyen Obama, Kuzey İrlanda'nın Ada'da çatışmaları sona erdiren 1998 tarihli Belfast Anlaşması'ndan (Hayırlı Cuma Anlaşması) bu yana kat ettiği gelişmelere de değindi.

Barışın Kuzey İrlanda'yı dönüştürdüğünü ve bunun getirilerinden herkesin faydalanması gerektiğini belirten Obama, "Hayırlı Cuma Anlaşması, insanların eski yaralarını bir kenara bırakıp barışı seçtiğinde neler olabileceğini gösteren çok parlak bir örnek." dedi.

Obama, barışın ve demokrasinin kaçınılmaz bir son değil, tekrar tekrar seçilmesi gereken seçenekler olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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