(ANKARA) - YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Pazar İlçe Sağlık Müdürlüğü görevinden alınan Dr. Işıl Öney'e, AK Parti Pazar İlçe Başkanı'nın görüşme talebini kabul etmediği gerekçesiyle "istifa baskısı" yapıldığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı.

Tahsin Ocaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2027 Bütçe Teklifi görüşmeleri sırasında söz alarak, AK Parti Pazar İlçe Başkanı Furkan Namlı'nın görüşme talebini kabul etmemesi üzerine Pazar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Öney'e istifa baskısında bulunulduğu iddiasına değindi.

Öney'in durumunu Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na soran Ocaklı, olayın araştırılmasını ve Öney'in göreve iadesini istedi. Ocaklı, şunları söyledi:

"AK Parti sıraları beni iyi dinlesin. Aslında Sayın Bakanla müzakere ettim. Çok da iyi yaklaşımları oldu, ilgileneceğini söyledi ama konu sizi ilgilendiriyor. AK Parti'yi ilgilendiriyor. Bir soru soracağım şimdi. Bir AK Parti ilçe başkanının, herhangi bir ilçe sağlık müdürü randevu talebini kabul etmemesi üzerine, il başkanlığı üzerinden buradaki ilçe sağlık müdürü bir doktor hanımı görevden alması sizce doğru mudur, değil midir?"

Ocaklı, "bakanlığın yönetilmesiyle ilgili iradenin siyasi parti ilçe başkanlıklarında, il başkanında olamayacağını" belirterek, AK Partili milletvekillerine, "İl başkanının 'Biz istediğimiz gibi kanun, yordam tanımadan yaparız' demesini doğru buluyor musun, bulmuyor musun?" diye sordu.

Bakan Memişoğlu'ndan "makamını da rencide ettiği bu durumu araştırmasını" isteyen Ocaklı, "Lütfen bu konunun muhataplarıyla bir araştırma yapıp, varsa bir iadeiitibar yapmanızı isterim" dedi.