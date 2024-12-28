Öcalan Görüşmesi Açıklaması Yarın

(ANKARA) - İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinin görüşmeye ilişkin açıklaması yarın gerçekleştirilecek. DEM Parti'den, "Bugün İmralı'ya giden heyetimizin açıklaması yarına kaldı" duyurusu geldi.
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüştü. DEM Parti, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerin yarın yapılacağını duyurdu.
DEM Parti'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Bugün İmralı'ya giden heyetimizin açıklaması yarına kaldı. Açıklamanın yazılı olmasını bekliyoruz, sözlü yapılırsa yer ve saate ilişkin bilgilendirme yapılacak."
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