Öcalan ile Görüşme: DEM Partililer İmralı'da

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(MUDANYA)- DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Adalet Bakanlığı'ndan onay çıkmasının ardından terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Saat 11.00 sıralarında başladığı öğrenilen görüşme sürüyor.

Adalet Bakanlığı'nın, DEM Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt vermesinin ardından DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile TBMM Başkanvekili DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, sabah saatlerinde İmralı Adası'na gitti. Saat 11.00 sıralarında Öcalan ile görüşmeye başladığı öğrenilen heyetin, İmralı'ya deniz yoluyla mı yoksa hava yoluyla mı gittikleri konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Fırtınalı havanın etkili olduğu Mudanya'da, çok sayıda basın mensubu da sabahın erken saatlerinde heyeti görüntülemek için Mudanya'daki askeri iskele önünde beklemeye başladı.

Mudanya semalarında iki helikopter görüldü

Gazetecilerin bölgedeki bekleyişi sürerken, saat 13.00 sıralarında yarım saat arayla Mudanya semalarında biri polis helikopteri diğeri de Skorsky askeri helikopter olmak üzere iki helikopterin bölgede uçuş yaptığı görüldü. Görüşme sonrası açıklama olup olmayacağının görüşmenin sonucuna göre netlik kazanacağı öğrenildi.