Öcalan ile Görüşme Tamamlandı

Güncel

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Haber: Hakan Kaya - Kamera: Mehmet Çalpar

(MUDANYA)- DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi sona erdi.

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, sabah saat 11.00 sıralarında İmralı Adası'na gitti.

Önder ve Buldan'ın Abdullah Öcalan ile görüşmesi sona erdi. Görüşme sonrası henüz bir açıklama yapılmazken, DEM parti kaynakları heyetin dönmediğini duruma göre bilgilendirme yapılacağını ifade etti.