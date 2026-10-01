OCE Başkanı Guilyardi, COP31'de gençlik ve eğitime tam gün ayrılmasını olumlu buldu

İklim bilimci ve UNESCO himayesinde faaliyet gösteren İklim Eğitimi Ofisi (OCE) Başkanı Eric Guilyardi, kasımda Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) iklim eğitimini küresel gündemin merkezine taşıma noktasında önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

AA'nın "COP31'de Öncelikli Alanlar" dosyasının bu bölümünde, COP31 Eylem Gündemi'nin 10 öncelikli temasından biri olan "Gençlik ve Eğitim" başlığının iklim politikalarındaki yeri, nitelikli iklim eğitiminin iklim değişikliğiyle mücadeleye katkısı ve öğretmenlerin bu süreçteki rolü ele alındı.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) Beşinci Değerlendirme Raporu'nda baş yazar olarak yer alan Guilyardi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, iklim eğitiminin yalnızca bilimsel bilgi aktarımı olmadığını, gençlerin nasıl bir dünyada yaşamak istediklerini düşünebilmeleri için gerekli araçları sağladığını söyledi.

Dünyanın dört bir yanındaki gençlerin iklimi ve insan faaliyetlerinin iklim üzerindeki etkisini daha iyi anlamasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Guilyardi, doğası gereği disiplinlerarası olan iklim eğitiminin eğitim sisteminde nasıl kurgulandığına bağlı olarak dersler arasında kaybolabildiğine, bu alanda özel eylemlere büyük ihtiyaç bulunduğuna dikkati çekti.

COP31'de tam gün iklim eğitimine ayrılıyor

Ev sahibi Türkiye'nin COP31'de gençlik ve eğitime tam gün ayırmasının heyecan verici olduğunu dile getiren Guilyardi, OCE olarak Türk yetkililerle birlikte bu özel güne katkı sunacaklarını ve organizasyonun içinde yer alacaklarını bildirdi.

COP31'in nitelikli iklim eğitimini, farkındalığın ötesine taşıyacak bir zemin oluşturabileceğini ifade eden Guilyardi, iklim değişikliği etrafındaki anlatıların gençler arasında kaygıya yol açtığını, bu nedenle öğretmenlere verilmesi gereken eğitimin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Zirvenin bu noktada fark yaratabileceğini söyleyen Guilyardi, "İklim krizini, nasıl bir dünyada yaşamak istediğimizi, toplumlar olarak öne çıkarmak istediğimiz ortak değerlerimizin ne olduğunu ve eğitimin bu noktadaki yerini düşünerek ele almalıyız. Bence COP'lar, hepimizin parçası olduğunu hissettiği ortak amaç üzerinde birlikte durmak için gerçekten önemli anlar." dedi.

"Nitelikli iklim eğitimi en dönüştürücü iklim uyum eylemi"

İklim eğitiminin öğretmenler için yeni bir alan olduğunu, birçok öğretmenin bu konuda kendisini yalnız hissettiğini söyleyen Guilyardi, mesleki uygulamayı değiştirmek için 30 ila 80 saatlik bir eğitimin gerekli olduğunu, iki saatlik bir konferansın sınıftaki uygulamayı dönüştürmeye yetmediğini belirtti.

Öğretmenlerin iklim eğitimi girişiminin kalbinde yer aldığı tespitini paylaşan Guilyardi, "Nitelikli iklim eğitimi muhtemelen en dönüştürücü iklim uyum eylemidir. Bunun için tüm eğitim sistemlerini ve bunun merkezindeki öğretmenleri bilimle ve ilgili pedagojiyle donatmamız gerekiyor." diye konuştu.

Nitelikli iklim eğitimi alanların oranı yüzde 3 ila 7

OCE'nin çalıştığı 30 ülkede yapılan anketten bahseden Guilyardi, şunları kaydetti:

"Dünyada genç kuşağın yalnızca yüzde 3 ila 7'si nitelikli iklim eğitimi alıyor. Yani nitelikli iklim eğitimiyle donatılmış bir çoğunluğa sahip olmaktan çok uzağız. Bu yüzden böyle bir çabaya ve yatırıma ihtiyaç var. İklim ve eğitim dünyası bugün büyük ölçüde birbirinden kopuk. Bu iki dünyayı bir araya getirmeye çalışıyoruz çünkü bugünün meydan okumalarını ele almak için birbirlerine gerçekten ihtiyaçları var."