Ödemiş'te bıçaklanarak öldürülen kadının eşi tutuklu yargılanıyor - Son Dakika
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Ödemiş'te bıçaklanarak öldürülen kadının eşi tutuklu yargılanıyor

Ödemiş\'te bıçaklanarak öldürülen kadının eşi tutuklu yargılanıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Vasfiye Emekdar'ın tutuklu eşi Vedat Emekdar'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık SEGBİS ile katılırken, sanık cezaevi değişikliği talep etti. Duruşma, cezai ehliyet raporunun beklenmesi için ertelendi. Olayda Vasfiye Emekdar öldürülürken, eşi Vedat Emekdar ise intihara teşebbüs etmiş ve tutuklanmıştı.

11.06.2024 12:03
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Vasfiye Emekdar'ın tutuklu eşinin yargılanmasına devam edildi.

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Vedat Emekdar (60), Bodrum S Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Emekdar, bulunduğu cezaevinden Menemen T Tipi Cezaevine nakil olmayı talep etti.

Mahkeme Başkanı, sanığın bu talebini Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne iletmesi gerektiğini belirtti.

Duruşma, sanığın cezai ehliyetine ilişkin raporla ilgili yazının beklenmesi için ertelendi.

-Olay

Ödemiş ilçesinde 26 Şubat 2022'de polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine çiftin Süleyman Demirel Mahallesi'nde yaşadığı eve gitmiş, Vasfiye Emekdar'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiğini, eşi Vedat Emekdar'ın bıçakla intihara teşebbüs ettiğini belirlemişti.

Gözaltına alınan Vedat Emekdar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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