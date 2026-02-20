Ödemiş\'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı.
Hüsnü T. (55) yönetimindeki 45 LY 025 plakalı motosiklet ile Tuncay Ç. (63) idaresindeki elektrikli motosiklet, Ovakent Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan iki sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Tuncay Ç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tedavisi tamamlanan sürücü Hüsnü T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
