İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ödemiş'in kırsal Artıcak Mahallesi Subatan Yaylası mevkisinde, saat 15.35'te henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Yangının 15.35'te çıktığı ve ilk müdahalenin de 15.45'de yapıldığı belirtildi. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahale ettikleri yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir Ödemiş'te orman yangını! Ekipler zamana karşı yarış başlattı - Son Dakika
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