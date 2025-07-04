Ödemiş'te Orman Yangını: İki Mahalle Zarar Gördü - Son Dakika
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Ödemiş'te Orman Yangını: İki Mahalle Zarar Gördü

04.07.2025 19:53
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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangında, Tosunlar Mahallesi tamamen, Suçıktı Mahallesi kısmen yandı.

İKİ MAHALLEDEN BİRİ TAMAMEN, DİĞERİ KISMEN YANDI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin sıçradığı Tosunlar Mahallesindeki evlerin tamamı, Suçıktı Mahallesi'ndeki evlerin ise bir kısmı küle döndü. Tosunlar Mahallesi'ndeki evi yanan Halil Yıldırım (66), "Ne olduğunu anlayamadık. Mahalle komple yandı. Üzerimizdekilerle kaldık. Yapacak bir şeyimiz yok" dedi. Eşi Emine Yıldırım (55) da Tosunlar Mahallesi'nde doğup, büyüdüklerini belirterek, "Yangın sırasında evde değildim. Döndüğümde evimi yanmış olarak bulmuş. Bütün eşyalar yanmış. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Bütün mahalle yandı" diye konuştu.

'BU DÖNEMDE İNSAN KAYNAKLI YANGINLARA HEPİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREK'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ödemiş'te yangın bölgesine gelerek mağdur vatandaşlarla görüştü. Milletvekili Bölünmez, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Tosunlar Mahallesi 33 haneli bir yerleşim. Yandı maalesef. Çok şükür ki can kaybımız yok. Suçıktı'da bir can kaybımız var maalesef. Orada da evlerde zayiat var. Nem çok düşük, sıcaklık çok fazla, rüzgarın da biraz hızı düşmüş. Bu dönemde insan kaynaklı olan bu yangınlara hepimizin dikkat etmesi gerek. Vatandaşlarımıza devlet olarak yanlarında olduğumuzu belirtmek için buradayız" dedi.

Haber: Kadir ÖZEN- Buse BAĞCI- Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ödemiş'te Orman Yangını: İki Mahalle Zarar Gördü - Son Dakika

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