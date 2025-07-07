Ödemiş\'te Orman Yangını İncelemesi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahallelerde incelemeler gerçekleştirdi.

Ödemiş Ziraat Odasını ziyaret eden Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin tarım sektörünü yakından etkilediğini söyledi.

Türkiye'de 65 ilde don felaketiyle karşı karşıya kalındığını hatırlatan Bayraktar, tarihin en büyük afetlerinin yaşandığını kaydetti.

Bayraktar, İzmir genelinde iki hafta boyunca yangınların yaşandığını belirterek, "Sıcaklık değerleri 30 derecenin üzerine çıkınca, nem yüzde 30'un altına düşünce yangınlar başlıyor. Bu yangınların da yüzde 88'i insan kaynaklı, bu da çok üzücü. Yangınların, insan kaynaklı olması, toplumun bu manada henüz bilinçlenmediğini gösteriyor. Sadece ormanlarımız yanmadı, tarım alanlarımız, köylerde evlerimiz, hayvanlarımız yandı. Maalesef 2'si görevli olmak üzere 3 vatandaşımızı kaybettik." dedi.

Bayraktar, devletin yaraları sarmak için elinden gelen çabayı sarf ettiğini söyledi.

Daha sonra yangından etkilenen Suçıktı, Tosunlar ve Karadoğan mahallelerinde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet eden Bayraktar, talepleri dinledi.