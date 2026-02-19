Ödemiş'te şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ödemiş'te şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Ödemiş\'te şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
19.02.2026 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Kaymakamlık ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Kaymakamlık ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Ödemiş Belediyesi Düğün ve Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen programda İlçe Müftüsü Mustafa Türköz tarafından dua edildi, ardından ilk iftar gerçekleştirildi.

Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, ramazanın ilk iftarında şehit aileri ve gazilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi Başkanı Selahattin Aktaşoğlu ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, bir araya gelmenin kendileri için onur ve gurur verici olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kaymakamlık, Güncel, Ödemiş, İftar, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş'te şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika

BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
Gece yarısı korkutan yangın 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi
Nevşehir’de eşini bıçakladı, Niğde’de kaçarken kaza yapıp öldü Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı 57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

21:43
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
21:17
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:42
Canlı anlatım: Karşılaşmada üçüncü gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada üçüncü gol geldi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 21:59:11. #7.11#
SON DAKİKA: Ödemiş'te şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.