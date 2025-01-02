Ödemiş\'te Yangın: 6 Çocuk Mahsur Kalıp Kurtarıldı

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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Suriye uyruklu ailenin kaldığı müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan ve yaşları 1 ile 6 arasında olan 6 çocuk, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Annenin pazara gittiği sırada çıktığı öğrenilen yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen çocuklardan 3'ü hastaneye götürüldü, 3 çocuk ise olay yerinde ayakta tedavi gördü.

Yangın, bugün saat 17.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Göçmen 1. Çıkmazı'nda bulunan müstakil evde çıktı. İçerisinde yaşları 1 ile 6 arasında değişen 6 çocuğun bulunduğu tek katlı evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşlar, eve girerek mahsur kalan 6 çocuğu kurtararak, dışarıya çıkarttı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, sağlık ekipleri çocukları kontrol etti. Dumandan zehirlendiği tespit edilen 3 çocuk Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 3 çocuk ise ayakta tedavi edildi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak, söndürdü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada, olay saatinde Suriye uyruklu babanın işte, annenin ise pazara gittiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

5 KARDEŞ YANARAK CAN VERMİŞTİ

İzmir'in Selçuk ilçesinde geçen kasım ayında elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşları 1 ile 5 arasında olan 5 çocuk hayatını kaybetmişti. Eşi cezaevinde olan Melisa Sinem Akcan'ın çalışmak için çocuklarını evde yalnız başına bıraktığı öğrenilmişti.