ODTÜ, dünya genelinde nesli tükenme tehdidi altındaki arıları korumak için robot arılar geliştiriyor

ODTÜ'nün dünya genelinde nesli tükenme tehdidi altındaki arıların beslenmesini sağlayan robot arılar geliştiren ve kovanları yapay zeka ile takip edebilen teknolojileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirilen Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında düzenlenen yarışmada, en iyi iki küresel inovasyon projesinden biri seçildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onur konuğu olarak katıldığı Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında düzenlenen Edge of Government platformunca düzenlenen yarışmada, 13 küresel inovasyon projesi arasında en iyi iki projeden biri seçilen projede ODTÜ'lü ekip, ödül aldı.
ODTÜ Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ROMER) Müdürü ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB Çerçeve Programı Horizon kapsamında desteklenen "Roboroyale" isimli projelerine ilişkin bilgi verdi.
Projenin Durham Üniversitesi yürütücülüğünde ODTÜ-ROMER ile Çek Teknik Üniversitesi ve Graz Üniversitesinin yer aldığı bir uluslararası konsorsiyum tarafından 20 kişilik Ar-Ge ekibiyle iki yıl önce başlatıldığını belirten Şahin, her ülkenin projede farklı bir görev aldığını anlattı.
Arıların yok olması durumunda bütün ekosistemin bir anlamda çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını vurgulayan Şahin, "Proje ile son teknolojilerle donatılmış yeni nesil arı kovanları geliştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.
Robot arıları ODTÜ yapıyor
Doç. Dr. Şahin, ODTÜ olarak kraliçe arıların beslenmesini ve sağlığını takip ederek daha fazla yavru vermesini sağlayacak robot arılar ile kovanların sürekli takibini sağlayacak yapay zekalı bir sistem üzerinde mühendisler ve biyologlar olarak bir arada çalıştıklarını anlattı.
Şahin, projenin geldiği noktaya ilişkin şu bilgileri verdi:
"Proje kapsamında kovanın içini 7/24 esasıyla takip edebilen yapay zekalı bir sistem geliştirdik. Böylece başta kraliçe arı olmak üzere kovandaki arıların sağlığını takip edebiliyoruz. Bunun yanında işçi arıları taklit eden ve kraliçe arıyı dışarıdan besleyerek kontrol edebildiğimiz mikro-robot arıların ilk prototipini de geliştirdik. Böylece geliştirdiğimiz mikro-robot arılarla kraliçe arıyı beslemeyi başardık. Robot arılarımız, kraliçe arıya hizmet de ediyor. Bunun yanında robotlarımızın ileride kovanın temizliğini, beslenmesini, bakımını yapması için çalışıyoruz. Tüm bu sistemle, bütün kovanın bir anlamda sağlığını korumayı, hatta daha iyi hale getirebilmeyi amaçlıyoruz."
"Nesli tükenme tehdidi altındaki arıları korumaya çalışıyoruz"
Kovanda daha çok işçi arının olmasının ekosistem açısından önemine değinen Şahin, "Böylece daha çok tozlaşma olur, ağaçlar daha çok meyve verir, daha çok tohum da daha çok besin demek. Böylece bir anlamda bütün ekosistemi korumuş oluruz." dedi.
Amaçlarının koloni zor şartlarla karşılaşsa dahi kraliçe arının sağlığını korumak olduğunu kaydeden Şahin, "Böylece bilim insanları olarak nesli tükenme tehdidi altındaki arıları koruma altına alarak nesillerin devamı için çare bulmaya çalışıyoruz. Daha sağlıklı ve iyi döl veren kraliçe arı, daha sağlıklı arı kovanının yolunu açacaktır. Bu kovanlardan çıkıp çiçekli bitkilerin tozlaşmasını yapan arılarla da içinde yaşadığımız bitki ve hayvan ekosistemin iyileştirilerek daha sağlıklı bir dünya yaratmasını umuyoruz." diye konuştu.
Erol Şahin, projelerinin Edge of Government Platformunca 13 küresel inovasyon projesi arasından en iyi iki projeden biri seçildiğini kaydetti.
Dubai'de düzenlenen ödül töreninde, "Roboroyale Projesi" adına ödülü, ODTÜ'lü araştırmacı Tuna Ercan'ın aldığını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › ODTÜ, dünya genelinde nesli tükenme tehdidi altındaki arıları korumak için robot arılar geliştiriyor - Son Dakika
Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8 ekranlarında program yapacak olmasına kızan Cübbeli Ahmet Hoca, Acun Ilıcalı'ya dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Cübbeli, "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda ve sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" dedi.
Aralık sonunda özel sektör tarafından sağlanan yurt dışı toplam kredi borcu 6.5 milyar dolar artarak, 164.4 milyar dolara ulaştı. Vadeye göre bir yıl içinde yapılacak anapara ödemeleri toplam tutarı ise 49.3 milyar dolar oldu.
ALF Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre, CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3 oy aldı. Ankette CHP ve AK Parti'yi İYİ Parti, DEM Parti ve Zafer Partisi takip etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, "9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik. Bugün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınını kaldırma ile ilgili planlama aşamasına geçiyoruz" diye konuştu. Öte yandan faciayla ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Belediye ve İl Özel İdare Mimarları Mühendisleri Derneği, 696 sayılı KHK ile getirilen belediye şirket işçiliğine karşı eşit işe eşit ücret ve norm kadro talebi için hükümete çağrıda bulundu.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçinin isimleri belirlendi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer aileleri sürekli bilgilendiriyor ve dayanışma içinde bu zor zamanları aşacaklarını belirtiyor.
Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,8210 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 30,8210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 33,1730, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 38,8080 seviyesinde bulunuyor.
Son yıllarda aşk hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, kendisini dinlemek için konsere gelen sevgilisi Gökhan Fırat'ı kıskandı. Bir kadının, sevgilisine çok yakın durduğunu fark eden Derici, sahneden "Benim manitaya yaklaşma!” diyerek bağırdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?