Ödüllü Filmin Galası İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
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Ödüllü Filmin Galası İstanbul'da Yapıldı

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İlyas Salman'ın başrolde olduğu 'Oy'una Geldik' filminin galası İstanbul'da kar yağışına rağmen yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Film, Ovacık'ın kültürünü mizahi bir dille anlatıyor ve yarın sinemaseverlerle buluşacak.

20.02.2025 11:48  Güncelleme: 12:20
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(İSTANBUL) - "Her devrin bir zübüğü vardır" sloganıyla yola çıkan "Oy'una Geldik" filminin galası dün akşam İstanbul'da gerçekleşti. Kar yağışının etkili olduğu gala gecesinde, tüm olumsuz hava koşullarına rağmen yüzlerce davetli bir araya geldi. Çekimleri Tunceli'nin Ovacık ilçesinde tamamlanan ve usta sanatçı İlyas Salman'ın başrolde olduğu film, yarın sinemaseverlerle buluşacak.

Senaryosu Ovacık'ın seçilmiş belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün kaleminden çıkan, yönetmen koltuğunda ise "Elif Ana", "Bir Kar Tanesinin Ömrü" ve "Zer" gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Kazım Öz'ün oturduğu "Oy'una Geldik" filminin galası dün akşam İstanbul Torun Center'da yapıldı.

İletişimini Contact More Strategy'nin üstlendiği filmin galasına çok sayıda ünlü ismin yanı sıra siyasi parti temsilcileri de katılırken, kar yağışının İstanbul'u esir almasına karşın yüzlerce davetli filmi birlikte izledi.

Galaya usta oyuncu İlyas Salman başta olmak üzere filmin tüm oyuncu kadrosu, yönetmen Kazım Öz, senarist ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yapımcılar, basın mensupları ve davetliler katıldı. 400'ü aşkın davetli gala alanında yerini alırken, film gösteriminin gerçekleşeceği salonlar ise doldu taştı.

İlyas Salman yıllar sonra başrolde

"Her devrin bir zübüğü vardır" sloganıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Oy'una Geldik" filmine Munzur'uyla, eşsiz doğasıyla ve mücadeleyi hiç elden bırakmayan halkıyla ünlü Ovacık ilçesi ev sahipliği yaptı. Çekimleri Tunceli'nin Ovacık ilçesinde tamamlanan ve gelirinin önemli bir kısmı Munzur'un ve hayvanların korunmasına aktarılacak filmin başrolünde ise usta sanatçı İlyas Salman bulunuyor.

Salman'a Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, Volga Sorgu, Kuzey Yücehan Sevgican, Levent İdem, Evin Örnek, Orhan Aydın, Zeynep Elçin, Rugeş Kırıcı ve Ulaş Kaya gibi usta isimler eşlik ediyor. Filmde, eski Peltek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Hozat Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile Ovacıklılar da rol aldı. Filmin yapımını Köz Film, uygulayıcı yapımcılığını ise Şirvan Yılmaz Kırtel üstlenirken, müziklerini Mustafa Biber yaptı. Mustafa Sarıgül, Kazım Öz, Eyüp Boz ise senaryoyu kaleme aldı.

Yarın (21 Şubat) Türkiye'de, 27 Şubat 2025'te ise çeşitli Avrupa ülkelerinde izleyicileriyle buluşacak film, Türkiye'deki siyaset düzlemine esprili bakışıyla izleyicileri kahkahaya boğmayı hedeflerken aynı zamanda milyonların farklı yönleriyle bildiği Ovacık kültürünü de beyaz perdeye kaydedecek.

Filmin konusu

İktidar partisinin adayı Hıdır Diri, rakiplerini elemiş ve artık başkanlık koltuğuna oturmuştur. Çiçeği burnunda başkanı rant kavgası, sağ partinin ilçeye hiç de uymayan talepleri ve zorlamaları ile vaatlerle kandırılmış halkın haklı protestosu beklemektedir. Film, seçimden birkaç gün önce hapisten çıkan Şilan'ın otostop çekerek aracına bindiği bir yönetmenin gözünden Türkiye'de belediyelerin işleyişini, iktidar ilişkilerini, rant kavgalarını ve bir halkın nasıl "oy'una geldiğini" Ovacık gibi renkli bir ilçede mizahi bir dille anlatılıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ödüllü Filmin Galası İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika

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