Odunpazarı\'nda Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Odunpazarı ilçesinde bir evde çıkan yangından etkilenen 1'i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gündoğdu Mahallesi Söğüt Ağacı Sokak'ta meydana gelen olayda, 2 katlı bir evin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangından etkilenen K.A. (23) Y.A.Ç. (3) ve M.A. (26) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.