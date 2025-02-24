Ofer Hapishanesi'nde Filistinli Mahkumlara Baskı Artıyor

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İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde Filistinli mahkumlara yönelik baskınlarını ve ihlallerini arttırdığı belirtildi.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde son aylarda Filistinli mahkumlara yönelik saldırıların arttığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar döneminde de bu saldırıların en üst seviyeye çıktığı belirtildi.

Ofer Hapishanesi'nde 16 Şubat'ta Filistinlilerin koğuşlarına düzenlenen baskına dikkat çekilen açıklamada, İsrailli hapishane görevlilerinin ağır silahlar, göz yaşartıcı gaz bombası ve polis köpekleri kullandığı ifade edildi.

Baskında çok sayıda Filistinli mahkumun çeşitli derecelerde yaralandığı aktarılan açıklamada, cezaevi yetkililerinin Filistinli mahkumları şiddetli bir şekilde darbettiği kaydedildi.

Soğuk hava ve yağışların etkisine değinilen açıklamada, cezaevi yönetiminin Filistinli mahkumlar için kış mevsimine uygun kıyafet ve örtü sağlamayı reddettiği, cezaevi yönetiminin soğuk havayı işkence aracı olarak kullandığı aktarıldı.

İsrail cezaevi yönetiminin Filistinli mahkumların yaralanmasını da işkence aracına dönüştürdüğü, çok sayıda Filistinli yaralıya gerekli tedavinin uygulanmadığı ve bu kişilerin acı içinde kendi hallerine bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada ismi verilmeyen yaralı bir Filistinli mahkumun ifadelerine de yer verildi.

İsrail güvenlik güçleri tarafından şiddetli bir şekilde darbedildiğini aktaran Filistinli mahkum, yürütecinin kırıldığını, bacağının fotoğrafının çekildiğini ancak kendisine sağlık durumu hakkında hiçbir bilgi verilmediğini ve koltuk değneğiyle yürüdüğünü belirtti.

Ofer Hapishanesi'ndeki bir diğer Filistinli mahkum da ailesinin evinde İsrail askerlerince vurulduktan sonra alıkonulduğunu, hastanede yalnızca bir gün kaldıktan sonra hapishaneye götürüldüğünü aktardı.

Halihazırda herhangi bir tedavi görmediğini söyleyen Filistinli mahkum, "Havaların soğumasıyla çektiğim acılar daha da arttı. Cezaevi yönetimi bununla da yetinmedi. Son baskında ağır bir şekilde darbettiler, yaralı olduğumu söylememe rağmen, yaralı ayağıma vurdular." ifadelerini kullandı.