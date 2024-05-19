Off-Road yarışları gençleri heyecanlandırdı - Son Dakika
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Off-Road yarışları gençleri heyecanlandırdı

Düzce Üniversitesi Dümerang topluluğu tarafından düzenlenen Off-Road yarışları, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. 2 bin öğrencinin katıldığı yarışlarda, gençler adrenalin dolu anlar yaşadı. Rektörün de katıldığı yarışlar büyük ilgi gördü.

19.05.2024 18:48
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Off-Road yarışları nefesleri kesti

DÜZCE - Düzce'de Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde gençlere özel Off-Road yarışları yapıldı. Yarışlarda gençler adrenaline doydu.

Düzce Üniversitesi Dümerang topluluğu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gençlere özel Off-Road yarışları gerçekleştirildi. Üniversite kampüsünde düzenlenen yarışlara 2 bin öğrenci katılım sağlarken, yarışlarda co-pilotluğu ise Üniversite öğrencileri yaptı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'in açılışını gerçekleştirdiği yarışlarda öğrencilerin adrenalin dolu anlar yaşadığını belirten Topluluk Başkan vekili Mehmet Ali Türedi, " 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında Off-Road yarışları düzenledik. Yarışlarda 2-3 bin seyircimiz vardı. İstanbul, Ankara, Bolu ve Kocaeli'den katılımcılarımız vardı. Rektörümüzde bizi yalnız bırakmadı. Yarışları o başlattı. Aksiyon konusunda herkes çok memnun. Heyecanlı geçti. Burası ekstrem etabı olduğu için izlemekten de içerisinde bulunanlarda büyük keyif aldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Alana gelerek yarışlara katılan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, yarışlara katılım sağlayanlara teşekkür etti. Rektör Sözbir, daha sonra araca binerek parkurda yarışa katıldı. Etkinlikte 17 araç parkura girerken, 17 öğrenci de co pilot olarak yarışlara girdi.

Kaynak: İHA

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