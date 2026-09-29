Ofluoğlu\'na göre iddia konusu fon parasıyla 4 bin çifte 500\'er bin lira verilebilir

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, "AKP iktidarında herkese ve her şeye para var; bulamazlarsa da adeta manipüle edilmesine göz yumdukları fonlar var. Milyonlarca vatandaşın etkilendiği fon vurgununda adı geçen eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan'ın 4 ayda kazandığı söylenen parayla, evlenecek 4 bin çifte 500'er bin lira yardım yapılabilirdi" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, partisinin genel merkezinde, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Ofluoğlu, ülkede artık aile kurmayı planlayan gençlerin yalnızca çocuk sahibi olmayı düşünmediklerini, o çocuğu nasıl bir ülkede büyüteceğini, nasıl bir evde yaşayacağını, nasıl bir eğitim alacağını, güven içinde büyüyüp büyüyemeyeceğini ve geleceğini de düşündüklerin söyledi.

Kevser Ofluoğlu, "İnsanlar neden aile kurmayı ve çocuk sahibi olmayı her geçen gün daha fazla erteliyor? Çünkü mesele çocuk istememek değil. Mesele insanların aile kurabilecekleri, çocuklarını güven içinde büyütebilecekleri ve gelecekten umut duyabilecekleri şartların artık Türkiye kendilerine sunulmadığına inanıyorlar" diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun güncel demografik eğilimleri baz alarak hazırladığı en son nüfus projeksiyonları ana senaryo verilerine göre, Türkiye nüfusunun zirve noktasına ulaştıktan sonra hızlı bir yaşlanma ve ardından küçülme dönemine gireceğini aktararak, "Verilere göre, çalışma çağındaki nüfusun en bağımlı nüfusun yani çocuk ve yaşlıların en az olduğu dönemi ifade eden demografik fırsat penceresi 2030'un ilk yarısında tamamen kapanacak. Nüfus kendini yenilemiyor çünkü. Yaşlı nüfus oranının yüzde 15'i aşmasıyla 2030'dan sonra Türkiye ekonomik üretim avantajını kaybedecek" dedi.

Ofluoğlu, yine verilere göre, 2030 yılında beklenen doğurganlık hızının 1,3'lere kadar gerileyeceğini belirterek, mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde yüzyılın sonunda Türkiye nüfusunun yaklaşık 76,7 milyon seviyesine gerilemesinin beklendiğini ifade etti.

"HERKES BAKAN GÖKTAŞ VE BAKAN TEKİN KADAR ŞANSLI DEĞİL"

Ofluoğlu, şunları söyledi:

"Herkes Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş gibi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gibi şanslı değil. Çocuklarını özel okullarda okutamıyorlar. Hatta Fransız okullarında da okutamıyorlar. Milli Eğitim Bakanının sabun koyamadığı, ilkokullarda okutmaya çalışıyorlar. Her yeri uyuşturucu bağımlılarının sardığı bir ortamda çocuk büyütmek zorunda kalıyorlar. Asıl meseleler bunlar işte. İşte bu yüzden günümüzde bazı aileler ikinci çocuğu istemedikleri için değil, sahip oldukları bütün imkanları ilk ve maalesef son çocuğun geleceğine ayırabilmek için çocuk sayısını artıramıyor. Bu gerçeği doğru okumak lazım. Türkiye'nin nüfus sorunu, insanların çocuk istememesi değil. Türkiye'nin nüfus sorunu aile kurmayı ve çocuk sahibi olmayı güven içinde gençlerin planlayamamasıdır. Bunu da AKP'nin sağlayamamasıdır.

Ailelerin yaşadığı gelecek kaygısını yalnızca ekonomik sebeplerle de açıklamak eksik olur. Elbette ekonomik güvence önemli. Gençlere soruyoruz öyle söylüyor, 'Bir asgari ücret alıyorum, kendimi geçindiremiyorum evleneyim istiyorum ama nasıl evleneyim' diyor. Bugün anne babalar sadece geçimi düşünmüyor. Çocuklarının güvenliğini düşünüyor. İyi bir eğitim alabilecek mi? Güvenli bir çevrede büyüyecek mi? Şiddetten, bağımlılık risklerinden ve dijital dünyanın tehditlerinden korunabilecek mi? Bütün bu soruların ortak bir cevabı var. Her yönüyle geleceğe güvensizlik duyuyor gençler, yuva kurmak isteyenler. İnsanlar çocuk sahibi olmaktan değil, çocuklarını belirsizlik içinde büyütmekten endişe ediyor. Bu nedenle nüfus politikasını yalnızca doğumu teşvik eden bir politika olarak göremeyiz. Gerçek nüfus politikası aileyi kurmayı kolaylaştıran, çocuk büyütmeyi güvenli hale getiren ve geleceğe güven veren güçlü bir devlet politikasıdır."

"AİLE UMUT VEREN BİR HAYAT TERCİHİNE DÖNÜLTÜRÜLMELİ"

Kevser Ofluoğlu, 2025 yılınının Aile Yılı ilan edildiğini, boşanmaların neredeyse AK Parti iktidarlarından bu yana iki katına çıktığını ifade ederek, "Devleti ve kurumları yönetemeyen liyakatsiz ve ciddiyetsiz kadrolar adeta milletle alay ediyorlar. Evlenecek çiftlere 200 bin ile 250 bin lira geri ödemeli yardımı uygun görenler geri de ödetiyorlar. Eski hükümlülere ise iş kursun diye 550 bin lira hibe yardım yapıyorlar. Merak ediyor ve soruyoruz. Acaba aralarında affedecekleri PKK'lılar da var mı? Yeni evlendireceğiniz çiftler eski hükümlülerden daha mı az önemli de onlara geri ödemesiz 550 bin lira hibe yardım yapıyorsunuz. Çiftlere 200 bin lira geri ödemeli yardım yapıyorsunuz. Ekonomileri de bu. Yönettikleri aile politikası da bu" değerlendirmesini yaptı.

"ÇOCUK YETİŞTİRMENİN MALİ YÜKÜ HAFİFLEDİ Mİ"

Sermaye piyasasında yaşanan fon krizine de değinen Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"AKP iktidarında herkese ve her şeye para var. Bulamazlarsa da adeta manipüle edilmesine göz yumdukları fonlar var. Milyonlarca vatandaşın etkilendiği fon vurgununda adı geçen eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Saya'nın 4 ayda kazandığı söylenen parayla, evlenecek 4 bin çifte 500'er bin lira yardım yapılabilirdi mesela. 25 yıldır ülkeyi yönetemeyen AKP iktidarında aile kurmak kolaylaştı mı? Çocuk yetiştirmenin mali yükü hafifledi mi? Kreş hizmetlerine erişim arttı mi? Kadınların hem çalışma hayatında kalmasını hem de anneliği birlikte sürdürebilmesini sağlayacak yeni imkanlar oluşturuldu mu? Hayır. Koskoca bir hayır. Sıfıra sıfır, elde var sıfır.

Biz İYİ Parti olarak yalnızca eksikleri göstermek için değil, çözüm üretmek için siyaset yapıyoruz. AK Parti iktidarı da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı da istiyorsa bu çözüm önerilerimizden yararlanabilir, kendisine de göndeririz memnuniyetle. Öncelikle aile kurmanın önündeki en büyük engellerden biri olan ekonomik belirsizliği azaltacağız. Genç aileler için erişilebilir konut modellerini yaygınlaştıracak, aile odaklı sosyal destekleri güçlendirecek ve çocuk sahibi olmayı ekonomik açıdan cezalandıran değil destekleyen bir sistemi hayata geçireceğiz. Bakım hizmetlerini sosyal devletin asli görevi olarak görüyoruz. Kreş hizmetlerini ülke genelinde yaygınlaştıracak çocuk bakımına erişimi kolaylaştıracak ve yaşlı ile engelli bakım hizmetlerini güçlendirerek bakım yükünün yalnızca kadınların omuzlarında kalmasına izin vermeyeceğiz. Kadını, yaşlısı, genci ile herkesin güvenle yaşayacağı bir toplum yaratacağız."