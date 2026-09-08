OGM: 4 orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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OGM: 4 orman yangını kontrol altına alındı

OGM: 4 orman yangını kontrol altına alındı
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ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya'nın Serik, Kayseri'nin Yahyalı ve Adana'nın Karaisalı ile Feke ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alındığını duyurdu.

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya'nın Serik, Kayseri'nin Yahyalı ve Adana'nın Karaisalı ile Feke ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alındığını duyurdu.

OGM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Antalya'nın Serik, Kayseri'nin Yahyalı ve Adana'nın Karaisalı ile Feke ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların kontrol altına alındığı belirtildi. Söz konusu bölgelerde soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

2 YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Antalya'nın Aksu ilçesi ve Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangınlara ise havadan ve karadan müdahale edildiği, yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelenin devam ettiği ifade edildi. Ayrıca söz konusu yangınlarda 7 uçak, 22 helikopter, 188 arazöz, 8 iş makinesi ve 1000 personelin görev aldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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