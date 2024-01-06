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Öğrenci pilot zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
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Öğrenci pilot zorunlu iniş yaptı

Bursa'da eğitim uçağının öğrenci pilotu Mehmet Akif Öztürk, uçuş sırasında meydana gelen bir sorun nedeniyle zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Öztürk, uzun zamandır uçuş eğitimi aldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

06.01.2024 - 15:58,
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BURSA'da dün tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağının öğrenci pilotu Mehmet Akif Öztürk, Uçuş sırasında meydana gelen bir sorun nedeniyle zorunlu iniş yapmam gerekiyordu ve başardım. Uzun zamandır uçuş eğitimi alıyorum, kutlamak için değil eğitim için havalandımö dedi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki hava parkından dün kalkış yapan öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk'ün kullandığı özel bir havacılık şirketine ait tek kişilik eğitim uçağı, dün saat 16.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Çiçeközü Mahallesi mevkisi semalarındayken teknik bir arıza meydana geldi. Bunun üzerine pilot Öztürk, tarlaya zorunlu iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla uçaktan çıkan öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

'HENDEĞE TAKILMASAYDI RAHAT İNECEKTİ'

Jandarma ekipleri bölgede incelemede bulunurken, kazanın yaşandığı yere gelen özel havacılık şirketinin yönetim kurulu başkanı Ferdi Tercanlıoğlu, pilotun tek başına uçuş yapan bir öğrenci olduğunu belirterek, Yenişehir Havaalanı'ndan kalkıp önce Yunuseli Havaalanı'na iniyor. Oradan Sivrihisar'a, oradan tekrar kalkıp Yenişehir'e inmek üzereyken buraya sebebini biz de bilmiyoruz, acil iniş yapma gereği duymuş. Şurada bulunan hendeğe takılmasaydı rahat bir şekilde buraya inecekti. Sorun da olmayacaktı. Pilotun durumunda hiçbir şey yok dedi.

'UZUN ZAMANDIR UÇUŞ EĞİTİMİ ALIYORUM'

Tedavisinin ardından taburcu edilen öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Uçuş sırasında meydana gelen bir sorun nedeniyle zorunlu iniş yapmam gerekiyordu ve başardım. Uzun zamandır uçuş eğitimi alıyorum, kutlamak için değil, eğitim için havalandım. Şu an sağlık durumum iyiö ifadesini kullandı.

Uçakta meydana gelen teknik arızanın belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

HABER Mine AKYENİŞEHİR (Bursa), (DHA)-

Öğrenci pilot zorunlu iniş yaptı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Öğrenci pilot zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
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