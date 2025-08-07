Öğrenci Tercihleri İçin Psikolojik Destek Çağrısı - Son Dakika
Öğrenci Tercihleri İçin Psikolojik Destek Çağrısı

07.08.2025 11:04
YÖK Başkanı Özvar, YKS tercihlerinde psikolojiyi olumsuz etkileyen paylaşımlardan kaçınılmasını önerdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin, tercih döneminde psikolojilerini etkileyecek davranış ve paylaşımlardan kaçınmak gerektiğini belirterek, "Üniversiteler, yükseköğretim kurumları hepimizin kurumlarıdır. Bu kurumlarımızın itibarını korumak hepimize düşen en önemli görevlerin başındadır. Kurumlarımızın çıktılarını önemsizleştirmeye çalışmak, değersizleştirmeye çalışmaktan kaçınmak lazım." dedi.

Özvar, Taksim'deki İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve üyelerle bir araya gelen Özvar, üniversite sanayi işbirliği başta olmak üzere gençlerin nitelikli eğitimi konusunda yapabilecek işbirliklerinin istişare edildiği toplantıda konuştu.

Yükseköğretim sisteminde, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının Türkiye Yüzyılı olmasını hedefleyen bir anlayış ve vizyonla hareket ettiklerini aktan Özvar, bu vizyonun merkezinde ise istihdama duyarlı, uygulamalı eğitimi önceleyen, teknolojik gelişmeleri yakalayan ve bütün paydaşlarla işbirliğini esas alan bir yükseköğretim sistemini hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Mezunların diplomanın yanında istihdam imkanlarını da kazanmasını esas alan bir sistem inşa ettiklerini belirten Özvar, bu doğrultuda kamu kurumları, meslek ve sivil toplum kuruluşlarıyla da yakın bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Özvar, sektörlerle yürüttükleri işbirlikleri sayesinde, üniversitelerde açılan programların önceden belirlenmiş iş gücü taleplerine uygun olarak tasarlanmasına özen gösterdiklerini vurgulayarak, "Hedefimiz, her bir meslek yüksekokulumuzun bölgesel ve sektörel ihtiyaçlara duyarlı, istihdamı önceleyen ve sürdürülebilir bir mesleki eğitim modeliyle faaliyet göstermesidir." diye konuştu.

Mesleki eğitime ilişkin yürüttükleri önemli bir çalışmanın da organize sanayi bölgelerinde (OSB) kurulan meslek yüksekokullarına (MYO) ilişkin olduğunu ifade eden Özvar, "OSB-MYO mezunlarının iş bulma oranının yüzde 78 gibi yüksek seviyelerde gerçekleşmesi bu modelin istihdam açısından son derece etkili olduğunu ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da beceri açığı giderek artmaktadır"

Özvar, Türkiye'de son zamanlarda gündeme gelen konulardan birinin de sanayi ve hizmetler sektöründe nitelikli eleman tedarikinde sorun yaşanması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Uluslararası düzeyde yapılan gözlem, çalışma ve anketler, beceri açığı veya kıtlığının, bugün sadece ülkemizi değil, bütün dünyayı ilgilendiren önemli bir küresel zorluk haline geldiğini göstermektedir. 2023 yılının sonlarında yapılan bir çalışma, 21 Avrupa ülkesindeki firmaların yaklaşık yüzde 75'inin doğru becerilere sahip işçi bulmakta sıkıntı yaşadığını göstermiştir. Buna göre, son 10 yılda Avrupa'da beceri açığı giderek artmaktadır. 2018'de İngiltere'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin beceri açığı yıllık yüzde 18 iken, bu oran 2023'te yüzde 80'e, İtalya'da yüzde 37'den yüzde 75'e, Almanya'da yüzde 51'den yüzde 82'ye yükselmiştir. Türkiye'de ise yüzde 66'dan yüzde 76'ya çıkmıştır. Oranlardaki artış dikkat çekicidir."

Yükseköğretimde dönüşüm sürecini yönlendirirken, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi küresel trendlere de büyük önem verdiklerini anlatan Özvar, "Bu alanların artan önemine binaen, 2024'te 20 üniversitemizde 17 farklı türde 72 yeni yapay zeka temelli program açmıştık. Bunlar büyük bir ilgi gördü ve programların doluluk oranı yüzde 100 olarak gerçekleşti. Bu yıl, istihdam odaklı ve güncel eğilimlere göre belirlediğimiz bilişim, yapay zeka, yeşil beceriler, sağlık ve tarımda dijital dönüşüm alanlarında 27 yeni program daha ilk kez 2025 YKS tercih kılavuzunda yer aldı. Bu tür programlara sahip üniversite sayımız 80 yeni üniversitenin katılımıyla 100'e ulaşmıştır." açıklamasını yaptı.

"Üniversitelerimizin itibarını yüksek tutmaya gayret etmemiz lazım"

Özvar, YKS'ye giren ve şu anda büyük bir heyecanla üniversite tercihinde bulunan aday öğrencilere başarılar dileyerek, bu tercih döneminin kritik ve önemli, öğrenciler için çok heyecan verici bir süreç olduğunu dile getirdi.

Bu süreçte idarecilere, basın mensuplarına, özel sektöre, kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler ve sorumluluklar düştüğünün altını çizen Özvar, "Öğrencilerimizin, bu tercih döneminde psikolojilerini etkileyecek, rahatsız edecek tutum, davranış ve paylaşımlardan fevkalade kaçınmak lazım. Üniversiteler, yükseköğretim kurumları hepimizin kurumlarıdır. Bu kurumlarımızın itibarını korumak hepimize düşen en önemli görevlerin başındadır. Kurumlarımızın çıktılarını önemsizleştirmeye çalışmak, değersizleştirmeye çalışmaktan fevkalade katiyetle kaçınmak lazım." şeklinde konuştu.

Özvar, bütün ilgililere, paydaşlara, medya gruplarına, üniversitelere ve herkese çağrıda bulunmak istediğini söyleyerek "Öğrencilerimizin bu süreçte karşı karşıya olduğu o psikolojik baskıya karşı hep beraber onlara destek olmamız lazım, onların ailelerine destek olmamız lazım. Dolayısıyla tartışmalarda, üniversitelerimizin itibarını, kurumsal kredibilitesini fevkalade yüksek tutmaya gayret etmemiz lazım." dedi.

"Üniversite sanayi işbirliği ortak bir hedef ve anlayışla geliştiğinde daha etkili sonuçlar doğurmaktadır"

Erdal Bahçıvan da üniversitelerin yalnızca nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde değil bilginin üretilmesi, yayılması, yeni teknolojilerin geliştirilmesi konusunda da stratejik bir rol üstlendiğini, bu nedenle de sanayinin vazgeçilmez paydaşları haline geldiğini söyledi.

Üniversitelerde yürütülen bilimsel araştırma, geliştirilen teknolojiler, yetişmiş insan gücü ve girişimcilik yaklaşımının sanayiye transferi ile yüksek teknolojili ve katma değerli ürün kapasitesinin de arttığına vurgu yapan Bahçıvan, "İstanbul Sanayi Odası olarak inanıyoruz ki üniversite sanayi işbirliği yalnızca proje bazlı çalışmalarla değil ortak bir hedef ve anlayışla geliştiğinde daha etkili sonuçlar doğurmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, toplantının her iki kurum için de faydalı çıktılara vesile olmasını diledi.???????

Kaynak: AA

