Öğrenciler Karadeniz'de Tarih ve Doğayla Buluştu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki üniversite öğrencileri, Türk Kızılay'ın gezi programıyla Karadeniz Bölgesi'nin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Türk Kızılay Ağrı Doğubayazıt Şubesi, Doğubayazıt Kaymakamlığının desteğiyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslekyüksekokulu öğrencilerine yönelik sosyal sorumluluk projesi kapsamında program düzenledi.

41 üniversite öğrencisi, Kızılay gönüllülerinin koordinesinde otobüsle Rize ve Trabzon'a giderek bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Bölgede çeşitli etkinliklere de katılarak eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, daha sonra Doğubayazıt'a döndü.

Öğrencilerden Fecer Ceylan, AA muhabirine, desteklerinden dolayı Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci ve Kızılay Şube Başkanı Kemal Şahin'e teşekkür etti.

Bölgeyi çok beğendiğini ifade eden Ceylan, " Ayder Yaylası'na gittik, çok beğendik. Sümela Manastırı, Uzungöl ve Atatürk Köşkü'nü ziyaret ettik. Buraya hayran kaldık." dedi.

Edanur Doğan da, farklı kültürleri tanıyıp tarihi ve doğal güzelliklerde gezdikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.