Öğrencilerden Çevre Dostu Projeler

Sınıf öğretmeni Tuğba Salman Çakmaklar, öğrencilerinin hazırladığı ve sosyal medyada ilgi gören projelerin daha çok evlerde kullanılmayan eşyalarla hayata geçirildiğini söyledi.

Türkiye Çevre Haftası, bu yıl 29-30 Mayıs tarihlerinde "Plastik Kirliliği ile Mücadele" teması ve "Çevrene İyi Bak" sloganıyla, 81 ilde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Etkinliklerde plastik kirliliğiyle mücadele, sıfır atık bilinci, doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliğine uyum gibi temel konular kapsamında bilgilendirici çalışmalar yapılacak.

Plastik kullanımının azaltılması ve kullanılan plastiklerin geri dönüştürülmesi için küresel çabalar sürerken, özellikle okullarda çevre, sürdürülebilirlik, sıfır atık ve geri dönüşüm temelli eğitimler çocukların küçük yaşta bilinç kazanmasına yardımcı oluyor.

Manisa'nın Soma ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda 9 yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yapan Tuğba Salman Çakmaklar, öğrencilerinin çevre bilinci kazanmasına yardımcı olmak için çeşitli projeler geliştirmelerini sağlayan ödevler hazırlıyor.

Öğrenciler bu ödevlerde rüzgar enerjisiyle yanan sokak lambası, sessiz çalışan minimal süpürge, el yıkarken su tasarrufu sağlayan mekanizma gibi çok çeşitli projeler geliştirdi. Çakmaklar, sınıfta sunum yaparak çalışmalarını tanıtan öğrencilerin videolarını sosyal medyada paylaştı. Videolar, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Aldığı eğitimi çevre sevgisiyle birleştirdi

Çevreye duyarlı projelerin ortaya çıkış hikayesini AA muhabiri ile paylaşan Çakmaklar, mesleğe başladığı ilk yıllardan itibaren sadece bir ders anlatıcısı rolüne değil, aynı zamanda öğrencileriyle sürekli etkinlikler gerçekleştiren aktif bir çalışma yöntemine sahip olduğunu söyledi.

Geçen yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında araştırmalar yaptığını ve bu yaklaşımın kendi eğitim anlayışına çok uygun olduğunu belirten Çakmaklar, "Şu anda ilçemizdeki öğretmenlere de eğiticilik yapıyorum. Orada birazcık daha ufkum genişledi, bakış açım değişti diyebilirim. Daha öncesinde günlük ya da haftalık ödevler vermeyi tercih ediyordum." dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin seminerde, öğrencilerin öğrendiklerinden ziyade hangi ürünleri ortaya koyduğunun da ön plana çıkarılması gerektiği üzerinde durulduğunu aktaran Çakmaklar, kendisinin de bu doğrultuda 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersi kapsamında çevre ve sıfır atık temalı yıllık bir ödev planladığını kaydetti.

Çakmaklar, öğrencilerden, ödev için evde kullanılan veya kullanım ömrü bitmiş malzemelerden bir ürün tasarlamalarını istediğini, tüm hikayenin de buradan başladığını ifade etti.

"Ben sadece onlara rehberlik ediyorum"

Projelerde geri dönüştürülebilir malzemelerin tercih edildiği bilgisini veren Çakmaklar, süreci şöyle anlattı:

"Önemli bir çember var, veli, öğretmen ve öğrenci çemberimiz. Burada veli ve öğrenciye daha fazla görev düşüyor. Ben burada sadece onlara rehberlik ediyorum. Evde bulunan malzemeleri tercih ettik, bir de tatlı bir rekabet ortamı oluştu veliler arasında. Maddi olarak bir şeyleri alıp da ürünlere dönüştürmelerinden ziyade kullanmadıkları oyuncaklardan, kullanmadıkları eşyalardan ürünler ortaya çıktı. Bu şekilde hazırlık sürecimizi tamamladık, güzel ürünler ortaya çıktı."

Çakmaklar, yaklaşık bir yıl boyunca proje geliştirme aşamasının devam ettiğini, çocuklarla sürekli iletişim halinde kalarak gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını, çocukların özellikle başarma ve kabul görme duygusuyla günden güne daha fazla hırslandığını vurguladı.

Eğitimci olarak temel görevinin çocukların çevreye, doğaya, insanlara karşı farkındalık kazanmasına yardımcı olmak olduğuna işaret eden Çakmaklar, sahip olduğu çevre ve doğa sevgisini çocuklara da aşılamak istediğini dile getirdi.

Çocuklardaki çevre farkındalığı arttı

Projelerin hayata geçirilmesiyle çocuklarda olumlu değişiklikler gözlemlediğini bildiren Çakmaklar, "Çevreye, doğaya karşı daha duyarlı, daha farkındalığı yüksek, daha bilinçli öğrenciler olduğunu fark ettik. Yaptığımız sadece doğaya karşı farkındalık kazandırmak. Tabii ki bu devam eden bir süreç. Bu şekilde hayata bakış açılarını geliştirdiğimi düşünüyorum. Geliştirmeye de devam edeceklerdir." diye konuştu.

Çakmaklar, proje öncesindeki süreçte, gereksiz açık kalan ışık veya suyu kapatmayan öğrencilerin daha bilinçli hale gelerek bu duruma müdahale ettiğini, velilerden de olumlu dönüşler aldığını sözlerine ekledi.

Eğitimin öncelikle ailede başladığının ve okulda alınan eğitimin evde desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Çakmaklar, bugün atılacak küçük adımların gelecek nesillere daha temiz ve güzel bir dünya bırakmak için bir vesile olduğunu söyledi.

Çakmaklar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğrencilerimizle çeşitli etkinlikler yapıyoruz, fidan dikmeye gidiyoruz, atık toplama kutularımız var. Kağıtlarımızı bir noktada topluyoruz, pil atık kutularımız mevcut okullarımızda. Kendi çöpümüz olmasına gerek yok. Onun çöp olduğunu düşünüyorsak, gördüğümüz anda çöpe atmalıyız gibi uyarılarda bulunuyoruz. Gerekli düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz bütün öğretmen arkadaşlarımla beraber. Bu bir ekip işi. Herkesin evde bu konu üzerinde durması gerektiğini düşünüyorum. Bizler devam ettiricileriz, öğretmenler olarak daha çok pekiştirici görevindeyiz. Çevremizi, doğamızı koruyalım, çocuklarımızı bu şekilde yetiştirelim, gelecek nesillere daha yeşil, daha mavi, daha temiz bir ortam bırakalım."