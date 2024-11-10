Öğrencilerden Orman Yangınında Destek - Son Dakika
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Öğrencilerden Orman Yangınında Destek

TDV öğrencileri, yangında zarar gören bahçeye 165 zeytin fidanı dikerek destek oldular.

10.11.2024 16:16
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Antalya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri, Serik ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören bahçeyi zeytin fidanlarıyla buluşturdu.

Yumaklar Mahallesi'nde 28 Temmuz'da çıkan yangında, mahallenin yanı sıra her yıl öğrencilere meyve bahçesini ve evlerinin kapısını açan Hüseyin Hisarkaya'nın bahçesi de zarar gördü.

TDV Antalya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri, kendilerine desteğini esirgemeyen Hisarkaya ailesi ile mahalleliye destek olmak için yangından zarar gören Topal Hasanlar mevkisinde fidan dikim programı düzenledi.

İlk etapta, kendi imkanlarıyla temin ettikleri 165 zeytin fidanını toprakla buluşturan öğrenciler, diktikleri her fidana kendi isimlerinin yazılı olduğu tabelalar astı.

Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında diktikleri fidanların yanında, ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşunda bulundu.

TDV Antalya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Fehime Sertel, yaptığı konuşmada, fidan diktikleri alanda, bu yıl ve geçen sene öğrencilerle piknik yaptıklarını, ağaçlardan meyve topladıklarını söyledi.

TDV'den emekli Hisarkaya'nın bahçesini her zaman öğrencilere açtığını anlatan Sertel, "Temmuzda burada orman yangını çıktı, öğrencilerimizle çok üzüldük. Kendileriyle gönül bağımız var. Söndürme çalışmalarına destek olamamıştık. Biz de öğrencilerimizle vefa duygusu hissettiğimiz için burada ağaç dikimi yaparak, destek olmaya çalıştık." dedi.

Fidan dikimini 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirdiklerini belirten Sertel, "Bugün 10 Kasım. Ata'mızı saygı ve minnetle anıyoruz. Ayrıca her ağaca dikim yapan öğrencimiz kendi adını verdi. Yaz döneminde buraya tekrar piknik için geldiğimizde ağaçlarımız ne kadar büyümüş onu görüp bakımlarını yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Diyanet Vakfının her yerde hizmeti var"

Fidan dikilen bahçenin sahibi Hüseyin Hisarkaya da temmuzda çıkan yangında mahallelinin büyük zarar gördüğünü, kendisinin de 10 dönüm arazisindeki 440 zeytin ve meyve ağacının yandığını söyledi.

Sadece evlerini kurtarabildiklerini anlatan Hisarkaya, "Türkiye Diyanet Vakfı Antalya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu Müdürü bize ulaştı. Kendileriyle istişare ederek, ağaç dikimini gerçekleştiriyoruz. Diyanet Vakfının sadece camilerde değil, yurt içi ve yurt dışında selde, yangında her yerde hizmeti var." diye konuştu.

Fidan diken Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden Melike Koç, daha önce piknik yapmak için geldikleri alana bu kez fidan dikimi için geldiklerini söyledi.

Mahallelinin kendilerini hep güler yüzle karşıladığını belirten Koç, bir nebze de olsa vatandaşın yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Meryem Tekin ise bahçelerinden meyve ikram eden mahallelinin yangından büyük zarar gördüğünü dile getirerek, fidan dikiminin anlamlı olduğunu söyledi.

Türkçe hazırlık öğrencisi Bangladeşli Aydın Sultana ise yangın çıktığında çok üzüldüğünü, fidan dikerek aileye destek olmak istediğini bildirdi.

Kaynak: AA

Orman Yangını, antalya, Zeytin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden Orman Yangınında Destek - Son Dakika

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