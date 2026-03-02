Öğrencilerden Tarım İşçilerine İftar Yardımı

İZMİR'in Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ilçedeki çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçileri için okul mutfağında iftarlık yemek pişirip, dağıttı. Okul Müdürü Raşit Alpay Karataş, "Amacımız, Torbalı ilçesine gelen tarım işçilerimize bir nebze olsun destek vermek. Yardımlaşma duygularını ön plana çıkartarak çocuklarımıza bu duyguyu tattırmak"" dedi.

Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri, birlik ve dayanışma ayı ramazanda kolları sıvadı. İlçede tarım işçisi olarak çalışıp çadırlarda yaşayanlar için okulun mutfağında yemek ve iftariyelikler hazırlandı. Tavuklu patates, bulgur pilavı, mercimek çorbası ve tulumba tatlısından oluşan iftar menüsü, saklama kaplarına kondu. Ardından hazırlanan yemekler araçlara yüklenip, iftardan önce tarım işçilerine dağıtıldı.

'SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİ ÖĞRENİYORLAR'

Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Raşit Alpay Karataş, "Amacımız, Torbalı ilçesine gelen tarım işçilerimize bir nebze olsun destek vermek. Yardımlaşma duygularını ön plana çıkartarak çocuklarımıza bu duyguyu tattırmak. O nedenle öğrencilerimizle mercimek çorbası, tavuk sote, pilav ve tulumba tatlısından oluşan 150 kişilik iftar menüsü hazırladık. Öğrencilerimiz yemekleri yaparak hem mesleki teknik eğitim anlamında iş becerilerini geliştiriyorlar. Ayrıca ramazan ayında sosyal sorumluluk bilincini öğreniyorlar. Hazırladığımız yemekleri 'Kapalı kutu' dediğimiz termoslar içinde ilçemizin kırsal mahallerindeki tarım işçilerimize, araçlarımızla göndereceğiz" dedi.

ÖĞRENCİLER YARDIMDAN MUTLU

Yiyecek ve İçecek Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Merve Beklen (17), "Ramazan ayı birlik ve dayanışma ayı. Ramazan da tarım işçilerimize de böyle bir katkıda bulunduğumuz için çok mutluyum" dedi. Emirhan Yılmaz (17) da "Bu projede rol aldığım için çok mutluyum. Yardımlaşınca kendimi mutlu hissediyorum. Bugün domates ve havuç doğradık. Ustamıza yardım ettik" diye konuştu. İsa Akçay (18) ise, "Ben, çorbanın yapılmasına yardımcı oldum, karıştırdım. İşimizi seviyoruz yani severek yapıyoruz. O yüzden de yorgunluk duymuyoruz" dedi.

'YEMEKLERİ İMECE USULÜYLE YAPTIK'

Okul öğretmenlerinden Recep Çiftçi, "Ramazan ayının vermiş olduğu birlik ve beraberlik ruhundan dolayı sezonluk işçilerimizi bugünkü iftar menüsünü bakanlığımızın öncülüğünde hazırladık. Stajyer arkadaşlarımızla beraber, yemekleri imece usulüyle yaptık. Hem onlar kendilerini yetiştiriyorlar hem de bu şekilde tarım işçilerine katkı sağlıyorlar" dedi.