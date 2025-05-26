Öğrencilerden Yerli İHA Geliştirme Çabası - Son Dakika
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Öğrencilerden Yerli İHA Geliştirme Çabası

26.05.2025 18:47
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Kayseri'deki yarışmada öğrenciler, yerli İHA'lardan esinlenerek yazılımlarını geliştirdi.

Öğrencilerden yerli yazılımlı İHA

Yerli İHA'lardan esinlendiler, kendi yazılımlarını geliştirdiler

KAYSERİ - Kayseri'de düzenlenen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na İstanbul'dan katılan öğrenciler, birleşimini ve yazılımını kendilerinin yaptıkları İHA'lar ile yerli ve milli İHA'ları daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Yarışmaya FPV drone ile katılan öğrenciler, cihazlarının hem mekanik birleşimlerini hem de yazılımlarını kendileri yaptı. Projelerinde yerli İHA'lardan esinlenerek tasarım aşamasını tamamlayan öğrencilerin amacı ise BAYKAR gibi yerli firmalar adına çalışarak, yerli ve milli İHA'ları daha da geliştirmek.

Projeleri ile ilgili bilgiler veren İstanbul Bağcılar Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Arda Akgül, "Projemin adı 'Mini İHA', mini drone olarak geçiyor. Amacı ise uzaktan FPV olarak görüntü alarak ve kumanda ile yöneterek pistlerde daha iyi uçabilmek. Projemizde yerli İHA'lardan esinlendik. Buradaki asıl amaç da bütün birleşimini ve yazılımını bizim yapıyor olmamız. Daha önce de yarışmalara katıldım. Geçen yıl katıldığımız yarışmada 2. ve 3. olduk. İleride BAYKAR gibi yerli firmalarımız adına çalışabilmek ve daha güzel sistemler yaparak yerli İHA'larımızı daha da geliştirmek istiyorum. Yaşıtlarım ve arkadaşlarım da yeteneklerini keşfederek olabildiklerinin en iyisi olmaya çalışmalılar" dedi.

Kaynak: İHA

Havacılık, Teknoloji, İstanbul, Kayseri, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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