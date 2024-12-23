Öğrencilere Sağlıklı Beslenme Eğitimi - Son Dakika
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Öğrencilere Sağlıklı Beslenme Eğitimi

Öğrencilere Sağlıklı Beslenme Eğitimi

Gelibolu'da öğrencilere çölyak, obezite ve sağlıklı beslenme üzerine eğitim verildi.

23.12.2024 18:47
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur Köyü İlkokulundaki öğrencilere "Çölyak, Obezite ve Sağlıklı Beslenme" konularında eğitim verildi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğüne Sağlıklı Hayat Merkezi diyetisyeni Özlem Güntülü Güngör, programda çölyak hastalığı hakkında bilgi verdi.

Bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak ve duyarlılığı artırmak istediklerini belirten Güngör, hastalığın kanıtlanmış tek tedavisinin yaşam boyu tam glutensiz diyet olduğunu ifade etti.

Güngör ayrıca, obezite ve sağlıklı beslenme konularında da bilgi vererek, eğitim sonunda öğrencilere broşür dağıttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğrencilere Sağlıklı Beslenme Eğitimi - Son Dakika

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