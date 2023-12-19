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Öğrencilere TOGG sürprizi, dokunmak için bir birleriyle yarıştılar

Öğrenciler kadar öğretmenler de aracı incelemek için ilgi gösterdi

MERSİN - Mersin Erdemli'de öğrenciler okullarında Türkiye'nin yerli arabası TOGG'u görünce büyük heyecan yaşadı. Öğrenciler araca dokunmak için bir birleriyle yarıştı. Öğrenciler kadar öğretmenler de aracı incelemek için ilgi gösterdi.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde Erdemli Alata İlkokulu'na Türkiye'nin otomobili TOGG getirildi. Aracı gelirken fark eden öğrenciler, TOGG'a dokunmak için izdiham oluşturdu. Araca dokunan öğrenciler, sırayla binerek içini de inceleme fırsatı buldu. Öğrenciler kadar öğretmenler de yerli otomobili inceleyerek hem meraklarını giderdi hem de test etti.

Öğrenciler aracın çok konforlu olduğunu belirtirken, direksiyona geçen öğretmenler ise iç dizaynını çok beğendiklerini ifade ederek iler de de kendilerinin yerli otomobillerinin olması temennisinde bulundu. Daha sonra öğrenciler sınıflarında 'Yerli Malı Haftası' çerçevesinde evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyerek keyifli bir gün geçirdi.

Aralık Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde okullarda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifada eden Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük,"Öğrencilerimize tutumlu olma, yerli üretimle ilgili dikkat çekmek istiyoruz. Bu çerçevede sadece yerli malının yiyecek ve içecekten ibaret olmadığını göstermek istedik. Alata İlkokulumuzda yerli ve milli aracımız TOGG'u getirdik. Öğrencilerimizin yakından görmesini, yerli üretimi incelemesini sağladık. Dediğimiz gibi öğrencilerimizin yerli ve milli ürünlere dikkat çekmesi, tarımdan sanayiye, yani yiyecek içeceklerin dışında da yerli üretimi görmesi kapsamında yaptığımız bir etkinlik" dedi.

TOGG'u getirirken öğrencilerin bu kadar ilgi göstereceğini düşünmediklerine de değinen Açıkyörük," TOGG'dan ziyade yerli ürünü vurgulamak istemiştik ama sizlerde gördünüz çocuklar yerli ve milli araca çok büyük ilgi gösterdiler. Adeta birbirleriyle yarıştılar. Bu da bizleri mutlu etti.

Tabi biz planlamamızı öğrenciler üzerinden yaptık ama öğretmenlerimizde çok büyük ilgi gösterdiler. İçine binerek aracı deneyimlediler, güzel bir etkinlik oldu"diye konuştu.