Öğretmen atamalarında mülakat düzenlemesi iptal edilmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğretmen atamalarında mülakat düzenlemesi iptal edilmeli

Öğretmen atamalarında mülakat düzenlemesi iptal edilmeli

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, öğretmen atamalarında yapılan mülakat düzenlemesinin iptali için açtıkları davanın sonuçlanmasını beklemek gerektiğini belirtti.

21.08.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad zorlu, öğretmen atamalarında "yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat" düzenlemesinin iptali için Danıştay'da açtıkları davanın 21 Mayıs'tan beri beklediğini kaydererek "Hukuki ve meşru olan tavır, bu kararı dava sonuçlanana dek bekletmek ya da uygulamamaktır. İlgili mahkeme açısından ise adli tatile girmeden yürütme durdurma kararı verilmeli ya da dava nihayete ermeliydi" dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından öğretmen atamalarındaki mülakat uygulamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Zorlu'nun paylaşımı şöyle:

"Kamuoyuna yansıyan kimi iddialara göre mülakat sonuçlarının açıklanmamasının sebebi Danıştay'da açmış olduğumuz dava imiş...

Öncelikle yeni uygulama (%50) kararından bir kaç sonra açmış olduğum dava, aşağıda görüldüğü üzere 21 Mayıs 2024'den itibaren açık bir şekilde beklemektedir. Öğretmenlerimiz ve aileleri merak içerisinde beklerken okulların açılmasına günler kala öğrenciler mağdur olabilecektir. Hukuki ve meşru olan tavır, bu kararı dava sonuçlanana dek bekletmek ya da uygulamamaktır. İlgili mahkeme açısından ise adli tatile girmeden yürütme durdurma kararı verilmeli ya da dava nihayete ermeliydi. Böyle bir süreç yönetimi kabul edilebilir değildir."

Kaynak: ANKA

Kürşad Zorlu, Milletvekili, İYİ Parti, Ankara, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen atamalarında mülakat düzenlemesi iptal edilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
09:58 Dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen Süleyman Soylu’ya ret Dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen Süleyman Soylu'ya ret
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:44:10. #1.12#
SON DAKİKA: Öğretmen atamalarında mülakat düzenlemesi iptal edilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement