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Öğretmen, bomba düzeneği iddiasıyla kuyumcu soygunu şüphelisi sanıldı - Son Dakika
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Öğretmen, bomba düzeneği iddiasıyla kuyumcu soygunu şüphelisi sanıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir öğretmen, elinde bomba düzeneği olduğunu iddia ederek kuyumcu dükkanına soygun girişiminde bulundu. Ancak kimlik sorgusu yapan polislerle yaşanan tartışma sonucunda öğretmen gözaltına alındı. Suç unsuru bulunmadığı anlaşılınca serbest bırakılan öğretmen, polis aracında darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Öğretmen, bomba düzeneği iddiasıyla kuyumcu soygunu şüphelisi sanıldı
20.12.2023 - 16:48,
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ADANA'nın Kozan ilçesinde elinde bomba düzeneği olduğunu iddia edip, kuyumcu dükkanına soygun girişiminde bulunan şüpheli sanılan öğretmen Cumali Aslanhan (51) ile kimlik sorgusu yapan polis arasında tartışma çıktı. Kimlik ibraz etmeyen Arslanhan, polis merkezine götürüldü. Herhangi bir suç unsuru olmayınca serbest bırakılan Aslanhan, polis aracında darbedildiğini ileri sürüp, şikayetçi oldu. Başında ve yüzünde morluklar oluşan öğretmen, eski öğrencilerinin şaka yaptığını düşünüp, kimlik göstermediğini söyledi.

Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi Sırkıntı Caddesi'ndeki B.Y.'ye ait kuyumcu dükkanına 18 Aralık saat 16.00 sıralarında gelen, yüzünün bir kısmını sargı beziyle gizlenmiş, elinde çuval bulunan şüpheli, bileziklere bakmaya başladı. Bir süre sonra eline patlayıcı olduğunu iddia ettiği bir düzenek alan şüpheli, kuyumcudan çuvalı altınlarla doldurmasını istedi. Kuyumcu, tezgahın altındaki tabancasını alarak havaya iki el ateş etti. Paniğe kapılan soyguncu, iş yerinden koşarak kaçtı. Üzerindeki montu ve düzeneği de Bahadır Sokak'ta attı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanları ve polis ekipleri, düzeneği fünyeyle patlattı. Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ÖĞRETMENİ ŞÜPHELİ SANDILAR

Olaydan birkaç saat sonra görsel sanatlar öğretmeni Cumali Aslanhan'ı şüpheli sanan bir ihbarcı, polise telefonla bilgi verdi. Öğretmen Aslanhan'ın yanına gelen polis ekipleri, kimliğini sordu. Aslanhan, kimliğini ibraz etmedi. Polis ve Arslanhan arasında tartışma çıktı. Ekipler, Aslanhan'ı araca bindirip, polis merkezine götürdü. Herhangi bir suç unsuru olmayınca ifadesinin ardından serbest bırakılan Aslanhan, polislerin araçta kendisini darbettiğini öne sürdü. Başına darbe aldığını ileri süren Aslanhan Kozan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Başında ve yüzünde morluklar oluşan öğretmen, ileri tetkik ve tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polisler hakkında suç duyurusunda bulunan Aslanhan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

EĞİTİM BİR-SEN: ŞİDDET OLAYLARI ENDİŞE VERİCİ BOYUTTA

Kozan'a dönen Aslanhan'ın katılımıyla Eğitim Bir-Sen Adana Şube Başkanlığı koordinesinde basın açıklaması düzenlendi. Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde konuşan Eğitim Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, eğitim kurumlarında artan şiddet olaylarının endişe verici bir boyuta ulaştığını kaydetti.  Sezer, polislerin şüpheli olduğu ihbarı üzerine öğretmen Aslanhan'a kimliğini sorduğunu belirtirken, "Öğretmen eski öğrencilerinin kendisine şaka yaptığını düşünerek kimlik vermemiş. Daha sonrasında tartışma çıkmış. İddialara göre polisler öğretmeni darbetmişler" diye konuştu.

"ÖĞRETMENİM DİYE SÖYLEDİM'

Eski öğrencilerinin kendisine şaka yaptığını sandığını ve bu nedenle kimlik göstermediğini ileri süren Aslanhan ise, "Öğretmenim diye söyledim. Buna rağmen beni karga tulumba polis aracının içerisine attılar. Yumruklarla tekmelerle darbettiler. 'Öğretmensin ha' diyerek vurdular. Özellikle 2 polis memurundan şikayetçiyim" dedi.

Kaynak: DHA
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Adana, Kozan, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Öğretmen, bomba düzeneği iddiasıyla kuyumcu soygunu şüphelisi sanıldı - Son Dakika
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